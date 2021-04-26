港星追趕研引機制 匯澤：星限制多不宜效法

星建議市值規模較美國更高

他指出，美國的SPAC機制近年不斷改進，更方便SPAC進行收購，不過，搶先香港一步就引入SPAC進行籌備工作的新加坡，據目前初步建議，SPAC上市最低市值為3億坡元，規模甚至較美國上市的SPAC更高，而且不容許SPAC 將股份與認股證分拆處理，意味投資者一旦選擇退出SPAC ，便不能再透過手上的認股證獲利，加上需要上市SPAC在新加坡註冊等，限制無疑更多。

因此他估計，以現有建議框架，新加坡難以吸引投行或機構移師新加坡發展SPAC。

港取態偏向保護投資者 宜取平衡

至於香港方面，王幹文認為，香港取態偏向保護投資者，或仿效新加坡市場的做法。若然如此，他亦擔心香港的SPAC市場吸引力會打折扣，因此建議當局取平衡，以推動SPAC市場去爭取更多海外投資者參與為前提，有利香港長遠在SPAC的發展。