經濟

美國SPAC急退潮 基金界指供過於求 逾400公司正覓收購 集資涉逾萬億港元

【明報專訊】特殊目的收購公司（SPAC）在美國的新上市個案去年突然急增，但潮流似乎來得快，去得亦快，到4月份新上市SPAC數目卻按月大減九成。業界指出，這與美國證監會開口表明擬加強監管、SPAC供應過多，適合併購項目卻較少不無關係。有業界人士預告，今年尾至明年初恐有不少SPAC未能物色項目而清盤，提醒投資者切忌高追。

明報記者 陳偉燊

據網站SPAC Analytics數據則顯示，2020年SPAC上市宗數及集資額分別大升3.2倍及5.1倍，而2021年至今仍未過半，新上市SPAC 308宗、融資999.05億美元，已分別再增長24%及20%。不過，正當香港及新加坡市場研究引入SPAC機制，另有數據卻顯示SPAC正在急速退潮，4月份在美國上市的新SPAC只有10宗，較3月份的109宗大減。目前市場上仍有428家SPAC正尋找收購目標，涉及的集資金額達1387.24億美元（約1.08萬億港元）。

4月美上市新SPAC僅10宗 按月減九成

對冲基金Argyle Street Management執行董事黃科凱稱，近月SPAC市場遇冷風，與短時間內太多SPAC湧現，卻沒有很多適合收購的項目供併購有關。他指出，近期甚至見到不少SPAC競逐同一項目，最終收購估值對投資者而言「不能說好及公平」。匯澤亞洲投資創始合伙人王幹文亦則認為，美國監管機構最近提出加強監管、以及家族辦公室Archego「爆煲」帶來的市場波動亦不無關係。

美證監擬加強監管 兼缺收購項目供併購

王幹文形容現時是「美國SPAC市場最差時刻」。他舉例指匯澤近期籌組的SPAC Ace Global 融資額為4000萬美元是「還好」，在物色規模適合合併的項目，以及吸引投資者參與都較具彈性。他認為，集資規模更大的SPAC遇更多困難，惟目前內地科創板監管收緊下，美國SPAC市場在未來一、兩年仍可吸引亞洲及內地企業上市。

去年美國SPAC市場平地一聲雷，不但吸引城中富豪如電盈（0008）主席李澤楷、新世界（0017）副主席鄭志剛等參與籌組，亦引起香港投資者關注。黃科凱認為，香港鄰近中國市場，有條件發展SPAC，但他提醒投資者，以現有SPAC機制，投資者有權要求贖回免受跌價風險，但性質始終與抽新股不同。他說難言SPAC是否適合一般散戶投資者，強調投資者應了解箇中運作及風險。王幹文則指，美國SPAC上市一般以10美元定價，招股時一般散戶不能參與。他建議在SPAC未宣布收購前，在二手市場只宜於11美元以下入市，不宜高追。無論SPAC將來在美國還是香港上市，他認為投資者都要熟讀招股及合併文件、了解估值。就算今年至今未見有SPAC清盤，但是隨着今年尾SPAC併購大限將至，他提醒投資者要提防屆時陸續有SPAC清盤。

相關字詞﹕王幹文 匯澤亞洲 黃科凱

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