經濟
新股巡禮

兆科眼科前景亮麗

【明報專訊】近來新股市場較為淡靜，由李氏大藥廠（0950）分拆、集資最多20.7億元的兆科眼科（6622），已成為較多人留意的新股。行業前景佳，產品入門門檻高，加上集團股東及基石投資者陣容鼎盛，都給予投資者一定憧憬。但集團未有收入盈利、更重要的是目前集團研發中的藥物，市面發售、同時研發中的同類型藥品其實不少。集團即使最快於未來兩年有產品可推出市場，亦可能要面對激烈的市場競爭。

撰文：盧嘉偉

兆科眼科另一個給予投資者憧憬的因素，是「有眼你睇」，事關近年涉及眼部醫藥治理的新股，掛牌表現都相當不俗。例如2018年的希瑪眼科（3309），上市首5個交易便急升3.4倍；近者如去年7月掛牌、同為掛「B牌」（未有盈利的生物科技公司）的歐康維視（1477）上市首日便急升1.5倍，令股民「笑到見牙唔見眼」。不過，希瑪及歐康維視當時招股、公開發售部分分別錄得1568倍及1895倍超額認購，反之，兆科按最新消息（截至上周四晚），公開發售部分獲超額25.4倍，實不能同日而語。

兆科是次上市，聯席保薦人為高盛及富瑞，若以上限價16.8元計算，集資20.9億元，市值接近90億元。集得資金近八成都用於旗下各藥品的研發。據集團於招股書介紹，目前已建立由13種創新藥及12種仿製藥組成的眼科藥物管線，策略重心將於中國五大眼科適應症，包括乾眼症、濕性老年黃斑部病變、糖尿病黃斑水腫、近視及青光眼。

未有收入盈利 新藥最快年底交申請

截至去年底，集團仍未有任何銷售產品收益及盈利。去年全年虧損達7.27億元（人民幣、下同），2019年虧損則為1.22億元，虧損擴大主要是其優先股贖回金額現值變動等導致財務成本大增。

集團目前最快有可能實現商品化的創新藥物，是用於治療乾眼症的環孢素A眼凝膠，目前已進入III期臨牀試驗。集團預計環孢素A眼凝膠將在今年第三季度完成Ⅲ期臨牀試驗，並於第四季度提交新藥申請。另一研發進度較快的核心藥品：治療角膜上皮缺損的滴眼液ZKY001，計劃於2022年下半年啟動III期臨牀試驗，並計劃將於2024年向國家藥監局提交新藥申請。至於集團其他研發中的藥品、大部分仍處於臨牀前階段，離商業化還有很長的一段距離。

受到人口老化，以及患者對治療支出的負擔能力增加，預計內地眼科藥物市場由2019年至2025年複合年增長率可達18.6%至72億美元。當中，上文提及兆科核心藥品環孢素A眼凝膠所治療的乾眼症市場，估計2020年至2025年的複合年增長率達42.1%，市場規模27億美元。潛在市場增長之快，亦為兆科是次招股的一大賣點。

多個對手加入市場 競爭趨激烈

但與此同時，兆科面對的市場競爭問題亦不容忽視。就以乾眼症藥市場為例，2019年市場規模達4.3億美元，海外企業市佔率約達75%。早於2002年，美國藥廠Allergan推出的Restasis是全球第一隻針對中度至重度乾眼症的外用環孢素A藥物；而深圳上市公司興齊眼藥（300573）的「茲潤（Restasis的仿製藥）為中國首款獲批外用環孢素A藥，於去年6月獲國家藥監局批准上市。另一方面，除兆科，亦有三家公司的同類藥物已進入III期臨牀階段。附表可見即使日後兆科的環孢素A眼凝膠能成功上市，亦可能面對同時間多隻同類藥品進入市場引起的競爭。不過，集團認為其藥品，是唯一一款可實現每天給藥一次的水凝膠製劑外用環孢素A，相較其他候選藥物具有較強的給藥便捷性。

另外，是次招股，兆科引入8名基石投資者，當中包括Matthews Asia及VMS Investment分別認購1500萬美及1000萬美元，新加坡GIC亦認購500萬美元，以上限價計算，基石投資者合共認購股份相當於是次新股發售量的20.6%（未計超額配售權），佔比未算高。集團其他知名股東包括高瓴資本，新橋資本及內地眼科醫療服務企業愛爾眼科等，股東陣容有一定叫座力。

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

晉環兩日收2000票 日內加推最少80伙 ONE SOHO首日收350票 兩盤最快周末開售
晉環兩日收2000票 日內加推最少80伙 ONE SOHO首日收350票 兩盤最快周末開售
周末一手沽近160伙 按周升近兩倍
周末一手沽近160伙 按周升近兩倍
十大屋苑周末26成交按周彈七成 重返上月高位
十大屋苑周末26成交按周彈七成 重返上月高位
夏利文超級豪宅物管 人手擬兩年增逾倍
夏利文超級豪宅物管 人手擬兩年增逾倍
食品店租元朗舖 3年平24%
食品店租元朗舖 3年平24%
貝萊德徐力高：無懼配股潮 看好中資科網新能源消費
貝萊德徐力高：無懼配股潮 看好中資科網新能源消費
偏好增長股 重視盈利可持續高增長股份
偏好增長股 重視盈利可持續高增長股份
瑞銀廖啟華：中國減碳 六大新興行業崛起
瑞銀廖啟華：中國減碳 六大新興行業崛起
富達Dhananjay Phadnis：中資電動車估值偏高
富達Dhananjay Phadnis：中資電動車估值偏高
市值近90億 3倍於母企
市值近90億 3倍於母企
美國SPAC急退潮 基金界指供過於求 逾400公司正覓收購 集資涉逾萬億港元
美國SPAC急退潮 基金界指供過於求 逾400公司正覓收購 集資涉逾萬億港元
港星追趕研引機制 匯澤：星限制多不宜效法
港星追趕研引機制 匯澤：星限制多不宜效法
亞洲概念SPAC仍屬少數 主併購OTT衛星電商行業
亞洲概念SPAC仍屬少數 主併購OTT衛星電商行業
羅兵咸︰虛銀具內地科企背景 下回合料佔優
羅兵咸︰虛銀具內地科企背景 下回合料佔優
Uber Eats調查：逾半外賣員去年加入因收入受疫情影響
Uber Eats調查：逾半外賣員去年加入因收入受疫情影響
陳茂波：失業數據短期難改善
陳茂波：失業數據短期難改善
人行螞蟻設數字人幣技術平台 稱「服務實體經濟」 未提消費信貸數據
人行螞蟻設數字人幣技術平台 稱「服務實體經濟」 未提消費信貸數據
鴻福堂拓咖啡店HFT Life 攻年輕上班族 目標年內開10店
鴻福堂拓咖啡店HFT Life 攻年輕上班族 目標年內開10店
長汽：芯片供應緊張 兩大生產基地均無停產計劃
長汽：芯片供應緊張 兩大生產基地均無停產計劃
大家樂發盈喜 純利較上財年升3.7倍
大家樂發盈喜 純利較上財年升3.7倍
泊車App可預訂時租車位
泊車App可預訂時租車位
研推「共享車位」業務 暫受制屋苑公契難實行
研推「共享車位」業務 暫受制屋苑公契難實行
張兆聰：低殘股大升 風險胃納增
張兆聰：低殘股大升 風險胃納增
李澄幸：股票掛鈎票據 不是低風險投資
李澄幸：股票掛鈎票據 不是低風險投資
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好阿里健康購17298
金子：大行唱好阿里健康購17298
張兆聰：中概股復活 藥明生物勢強
張兆聰：中概股復活 藥明生物勢強
洪龍荃、蔡銳：Tesla年產百萬部目標可達
洪龍荃、蔡銳：Tesla年產百萬部目標可達
陳大為：聯儲無意閂水喉 黃金暫看好
陳大為：聯儲無意閂水喉 黃金暫看好
艾雲豪：「12猴子」的歐超聯把戲
艾雲豪：「12猴子」的歐超聯把戲
5G月費計劃比較 最低168元
5G月費計劃比較 最低168元
方保僑：試用儲值卡了解速度
方保僑：試用儲值卡了解速度
沈永年：內地醫療水平不斷提升
沈永年：內地醫療水平不斷提升
陸振輝：退休族冀有「睡後收入」
陸振輝：退休族冀有「睡後收入」
趙海珠：美元窄幅上落 風險貨幣看俏
趙海珠：美元窄幅上落 風險貨幣看俏
謝紹榮：海外投資 助提升「風險調整後收益」
謝紹榮：海外投資 助提升「風險調整後收益」
陸振球：餐飲失業率回落 低吸太興
陸振球：餐飲失業率回落 低吸太興
陸振球：富途配股對後市有啟示？
陸振球：富途配股對後市有啟示？
林少陽：大巿波幅萎縮 或為爆邊埋伏筆
林少陽：大巿波幅萎縮 或為爆邊埋伏筆
技術取勝：港交所20周線有支持
技術取勝：港交所20周線有支持
謝偉銓：解決土地「三低」 必須做到「三快」
謝偉銓：解決土地「三低」 必須做到「三快」
李聲揚：拜登加資本增值稅 香港還會遠嗎？
李聲揚：拜登加資本增值稅 香港還會遠嗎？
蔡金強：新冠來襲 地動山搖
蔡金強：新冠來襲 地動山搖
蘇沛豐：消費復蘇青島啤績佳 目標價85元
蘇沛豐：消費復蘇青島啤績佳 目標價85元
李順威：債息美元齊跌 利好商品股巿
李順威：債息美元齊跌 利好商品股巿
劉思明：新舊經濟皆有炒作 留意高韌力股
劉思明：新舊經濟皆有炒作 留意高韌力股
何啟聰：阿里終止4連跌 購證留意25233
何啟聰：阿里終止4連跌 購證留意25233
瑞銀亞洲：科技股反彈 百度留意購22212
瑞銀亞洲：科技股反彈 百度留意購22212
摩根大通亞洲：北水回歸 美團購27124
摩根大通亞洲：北水回歸 美團購27124
周顯：初創擁巨資 反欠危機感
周顯：初創擁巨資 反欠危機感
王弼：上落市利用期權增回報
王弼：上落市利用期權增回報
曾淵滄：兩電可成減碳概念股
曾淵滄：兩電可成減碳概念股
湯文亮：無憂業主的憂慮
湯文亮：無憂業主的憂慮
陳永傑：私樓落成量減 樓價難跌
陳永傑：私樓落成量減 樓價難跌
廖偉強：樓市不見移民割價潮
廖偉強：樓市不見移民割價潮
布少明：樓市「雙引擎」動力不絕
布少明：樓市「雙引擎」動力不絕
馬泰陽：調查：市民入市意欲3年高
馬泰陽：調查：市民入市意欲3年高
維港滙I 臨海而建 戶型多樣化
維港滙I 臨海而建 戶型多樣化
海怡呎價重上1.7萬 2年新高
海怡呎價重上1.7萬 2年新高
物業維修費高 長者易失預算
物業維修費高 長者易失預算