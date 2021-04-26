撰文：盧嘉偉

兆科眼科另一個給予投資者憧憬的因素，是「有眼你睇」，事關近年涉及眼部醫藥治理的新股，掛牌表現都相當不俗。例如2018年的希瑪眼科（3309），上市首5個交易便急升3.4倍；近者如去年7月掛牌、同為掛「B牌」（未有盈利的生物科技公司）的歐康維視（1477）上市首日便急升1.5倍，令股民「笑到見牙唔見眼」。不過，希瑪及歐康維視當時招股、公開發售部分分別錄得1568倍及1895倍超額認購，反之，兆科按最新消息（截至上周四晚），公開發售部分獲超額25.4倍，實不能同日而語。

兆科是次上市，聯席保薦人為高盛及富瑞，若以上限價16.8元計算，集資20.9億元，市值接近90億元。集得資金近八成都用於旗下各藥品的研發。據集團於招股書介紹，目前已建立由13種創新藥及12種仿製藥組成的眼科藥物管線，策略重心將於中國五大眼科適應症，包括乾眼症、濕性老年黃斑部病變、糖尿病黃斑水腫、近視及青光眼。

未有收入盈利 新藥最快年底交申請

截至去年底，集團仍未有任何銷售產品收益及盈利。去年全年虧損達7.27億元（人民幣、下同），2019年虧損則為1.22億元，虧損擴大主要是其優先股贖回金額現值變動等導致財務成本大增。

集團目前最快有可能實現商品化的創新藥物，是用於治療乾眼症的環孢素A眼凝膠，目前已進入III期臨牀試驗。集團預計環孢素A眼凝膠將在今年第三季度完成Ⅲ期臨牀試驗，並於第四季度提交新藥申請。另一研發進度較快的核心藥品：治療角膜上皮缺損的滴眼液ZKY001，計劃於2022年下半年啟動III期臨牀試驗，並計劃將於2024年向國家藥監局提交新藥申請。至於集團其他研發中的藥品、大部分仍處於臨牀前階段，離商業化還有很長的一段距離。

受到人口老化，以及患者對治療支出的負擔能力增加，預計內地眼科藥物市場由2019年至2025年複合年增長率可達18.6%至72億美元。當中，上文提及兆科核心藥品環孢素A眼凝膠所治療的乾眼症市場，估計2020年至2025年的複合年增長率達42.1%，市場規模27億美元。潛在市場增長之快，亦為兆科是次招股的一大賣點。

多個對手加入市場 競爭趨激烈

但與此同時，兆科面對的市場競爭問題亦不容忽視。就以乾眼症藥市場為例，2019年市場規模達4.3億美元，海外企業市佔率約達75%。早於2002年，美國藥廠Allergan推出的Restasis是全球第一隻針對中度至重度乾眼症的外用環孢素A藥物；而深圳上市公司興齊眼藥（300573）的「茲潤（Restasis的仿製藥）為中國首款獲批外用環孢素A藥，於去年6月獲國家藥監局批准上市。另一方面，除兆科，亦有三家公司的同類藥物已進入III期臨牀階段。附表可見即使日後兆科的環孢素A眼凝膠能成功上市，亦可能面對同時間多隻同類藥品進入市場引起的競爭。不過，集團認為其藥品，是唯一一款可實現每天給藥一次的水凝膠製劑外用環孢素A，相較其他候選藥物具有較強的給藥便捷性。

另外，是次招股，兆科引入8名基石投資者，當中包括Matthews Asia及VMS Investment分別認購1500萬美及1000萬美元，新加坡GIC亦認購500萬美元，以上限價計算，基石投資者合共認購股份相當於是次新股發售量的20.6%（未計超額配售權），佔比未算高。集團其他知名股東包括高瓴資本，新橋資本及內地眼科醫療服務企業愛爾眼科等，股東陣容有一定叫座力。

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