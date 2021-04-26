瑞銀廖啟華：中國減碳 六大新興行業崛起

應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平上周四在北京以視像方式出席全球領導人氣候峰會，發表題為《共同構建人與自然生命共同體》的重要講話，提到他去年9月宣布中國將力爭在2030年前實現「碳達峰」、在2060年前實現「碳中和」，是中國基於推動構建人類命運共同體的責任，擔當和實現可持續發展的內在要求作出重大戰略決策，中國需要就此付出艱苦努力。

當中，中國將嚴控煤電項目，「十四五」時期（2021至2025年）嚴控煤電消費增長、「十五五」時期（2026年至2030年）逐步減少，此外，中國還將啟動全國碳市場交易。

有分析認為，中國爭取2030年前實現碳達峰，將為未來10年經濟保持較快增長帶來不明朗因素，不過，在新能源、燃氣、水務、環保等領域有10年研究經驗的瑞銀證券廖啟華表示，「我們認為碳達峰的措施，前提是不應該影響GDP的增長。中國應該主要以降低整體經濟耗能和改變能源結構這兩個手段來達到碳達峰的目標——降低經濟耗能的方法包括GDP結構轉型，加快從工業轉型到消費型經濟；改變能源結構的方法，是在各行各業中以新能源，零碳或低碳排放的方法取代傳統能源」。

售碳配額可賺額外收益 留意新能源股

廖啟華表示，在中國實施減碳的過程中，受惠的新興行業包括新能源發電（風電、太陽能發電）、新能源交通工具（電動車）、新燃料（鈷、鋰、氫能源）、可降解物料（生物可降解塑膠）、儲能、新工業低碳製造工藝（見表）。

另外，隨着今年1月中國生態環境部發布《碳排放權交易管理辦法（試行）》，市場預料6月底將正式啟動交易，首批納入交易範圍的包括2225家發電企業，市場規模預計逾1000億元人民幣。

廖啟華表示，其實中國全國碳交易市場已有7年的試點經驗，參考歐州的成功經驗，隨着該市場將在中國正式啟動，預料可透過市場力量去降低企業碳排放量，「碳排放高於政府碳配額的公司要向市場買碳配額，風力、太陽能及水力等新能源發電站則能賣碳配額賺取額外收益」。

他續說，以試點經驗而言，中國目前每噸碳交易價格介乎20至40元人民幣，對比歐洲的每噸30至35歐元還有很大的上漲空間。

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