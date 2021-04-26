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貝萊德徐力高：無懼配股潮 看好中資科網新能源消費

【明報專訊】恒指上周漲109點或0.38%，恒生科技指數升2.86%，市場焦點是美團（3690）配股發債集資約780億元後，股價全周不跌反升5.58%，多隻新能源股均有理想表現，今期封面故事專訪貝萊德中國股票基金經理徐力高、瑞銀證券研究部行政董事兼中國香港公用事業與新能源主管廖啟華，以及富達可持續發展亞洲股票基金經理Dhananjay Phadnis分析最新形勢。徐力高表示，由於具備研發能力及生產成本低兩大優勢，中國科技發展前景亮麗，而且中央近月加強互聯網行業監管，亦促進了行業長遠健康發展，他看好中資科網股；另外，他對受惠國策的新能源股及消費股亦看法正面。廖啟華預測，中國在2030年前達致「碳達峰」過程中，將為新能源等多個新興行業帶來投資機會；Phadnis則認為，目前中資電動車股估值偏高，提醒投資者注意風險。

明報記者 葉創成

上周港股有多項配股集資活動，當中，最大規模的莫過於美團於上周二開市前宣布，以「先舊後新」方式向獨立第三方配售1.87億股，每股配股價273.8元，集資約66億美元；另外，美團亦會向最大股東騰訊（0700）配售4億美元新股；同時，美團會發行兩款零票息可換股債券，合共集資最多29.8億美元。

換言之，美團是次集資規模近100億美元（約780億港元），美團指將用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。消息公布後，雖然美團股價上周中期曾受壓，惟後期已掉頭回升，全周累積升幅達5.58%。

須投資研發新產品 科技股高位配股合理

被問及對港股出現配股潮的看法時，徐力高表示，近來科技股積極配股，其實並不是港股獨有的情况，亦是全球股市的現象，他認為屬是健康發展趨勢，不擔心這是股市見頂的先兆，「其實過去幾年每次股市出現大型配股活動，也有投資者擔心大市見頂，我覺得最重要是看上市公司籌錢的目的是什麼，每一隻股票都有自己配股的原因，但現時我覺得整體上情况是健康的；科技發展對我們日常生活愈來愈重要，科技股亦需要作巨額投資以發展新產品及新服務，以滿足將來市場的需求，而在發展過程中，往往需要補貼或投資去培養客戶的習慣，所以近來出現科技股配股的趨勢」。

徐力高分析，去年3月下旬以來不少科技股股價錄得可觀升幅，管理層在此時決定配股亦屬合理，「個別科技股目前估值已比較高，高估值配股對公司本身有吸引力，且較發債更佳，因為配股不會像發債般增加債務負擔，上市公司集資後便更有籌碼去投資、更夠子彈去研發」。

內地加強監管科網企業 利行業增長 帶來更多機會

至於中資科網龍頭股近月面對中央加強監管的問題，徐力高認為此舉有利市場長線健康發展，亦為貝萊德提供更多主動選股以帶來超額回報的機會，「首先，我們覺得加強監管本身並非壞事，我們跟蹤市場、行業比較貼，了解到此舉並非希望打壓相關上市公司，而是希望行業能夠持續增長，這其實很重要，因為高科技行業已經發展多年，已發展至對整體經濟或居民日常生活具有重大影響的地步，政府要確保市場健康發展，這是政策的最終目標；所以即使加強監管，政府亦無規定中資科網龍頭股不可以經營個別業務，仍然可以繼續，但在經營的範圍內，要與其他企業互相合理競爭，否則某些上市公司進一步壯大後，對於消費者未必是好事。即使目前我們暫未見到中國科技行業出現明顯的壟斷情况，但中國政府向來未雨綢繆、在事情未發生前防範未然，因此加強監管亦會成為行業的新常態，這對不同科網股有不同影響，要視乎公司本身的應對策略，其實這對我們也是好事，因為我們向來重視選股，目前亦會重新審視在此環境下哪些上市公司會比同業更有競爭優勢」。

碳中和商機大

根據徐力高管理的「BGF China Flexible Equity Fund」上月基金報告，該基金十大持股包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、快手（1024）及美團等中資科網股，相關技術分析，讀者可參考今期《Monday Monday》第19頁「技術取勝」欄目。

另外，國家主席習近平上周四以視像會議形式出席美國舉行的全球領導人氣候峰會，重申中國將爭取在2030年前達致碳達峰及2060年前碳中和的目標，上周不少中資新能源股股價均向好。徐力高表示，中國現在全球太陽能行業具備相當強勁的競爭優勢，整體產能市場佔有率高達九成，在日後中國以至全球各國更積極應對氣候變化、更廣泛應用太陽能等新能源的情况下，中國太陽能股的投資機會屬顯然易見。

中國太陽能產品 全球市佔率九成

「為何目前全球太陽能產品近九成供應來自中國呢？因為中國從上游的多晶硅到下游的玻璃產品既有成本優勢，亦有研發帶來的科技優勢，現時中國把太陽能轉化為電能的效率（solar efficiency）在世界上基本上屬最好。可以這樣說，中國現已掌握科技去幫助實現碳中和的目標，其他國家若希望發展太陽能，也一定要向中國購買相關零部件」。

徐力高分析，中國太陽能產品橫掃全球市場，只是中國作為世界工廠競爭力強勁的例子之一，他亦十分看好近年中國「雙循環」（以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進）新發展格局，「我覺得雙循環對中國經濟長遠是好事，當中，中國政府現正積極推進內循環，背景是內需市場本身早已有龐大需求，過去主要靠入口來滿足，現時則希望建立自給自足的供應鏈減少對外依賴，我覺得這是很可能成功的，原因是中國製造業向來已具備優勢，中國近年每年有數以百萬計工程師畢業、投身社會工作，研發投資亦愈來愈多，在科技發展上已建立優勢」。

「至於外循環，其實中國2001年加入世貿以來已成為世界工廠，我覺得這趨勢會繼續，而且地位會隨着近年中國在科技研究上取得成果，再結合早已存在的成本優勢，正在全球高增值產品出口市場上扮演愈來愈重要的角色，亦是推動外循環發展的重要因素」。

居民收入增長撐起消費

徐力高認為，長遠來說，中國經濟既可以內循環滿足內地需求，亦可以外循環應付全球需求，前景看俏，「與全球其他國家比較，中國製造業的其中一個優勢是本身已擁有龐大的生產基地及內銷市場，不需要到不同國家、不同地區採購零件，全部在一個國家內自給自足，具備成本效益，隨着日後進一步加強研發，未來的機會只會愈來愈多」。

另外，徐力高表示，中國經濟持續增長，居民收入水漲船高，消費股亦可看好，「即使內地信貸增長已於去年第四季見頂，但近月消費市場反而轉強，原因是當地大部分民眾消費並非依賴借貸，而是靠自己的儲蓄及收入增長來支持，這亦是中產崛起及消費升級的其中一個現象」。

[封面故事]

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