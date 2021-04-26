夏利文超級豪宅物管 人手擬兩年增逾倍

馮文豪表示，山頂超級豪宅物管團隊現有約20名員工，他們均擁有高級酒店工作經驗，主力負責11 PLANTATION ROAD、77/79 PEAK ROAD的物管和禮賓司服務；當中早前成市場熱話、以月租135萬元和88萬元租出1號屋和3號屋的11 PLANTATION ROAD（每方呎租金125元及114元），目前已開始有租客遷入。

聘退役啹喀兵 研無人機巡邏

馮表示，禮賓司和保安，是超級豪宅物管工作最重要的兩大範疇。他指出，團隊會主動了解住戶需要，提供個人化服務，物管人員「除24小時駐守屋苑外，目標要做到（住客）一call即到，而住客要求只要合法合理合情，冇得say no」。

舉例說，物管團隊可為住戶安排廚師到會、宴會安排、預訂演唱會門票外，亦可安排獸醫到診、安排兒童保母等。此外，住客如離港旅行或出差前要執拾行李衣物，甚至海外回港後要處理不潔衣物，禮賓司亦可代勞。

保安方面，馮文豪指屋苑設有幾重防線，外圍裝設有電網、紅外線和熱能影像系統，屋苑內除裝設閉路電視，每晚8時至翌日早上8時，會由以紀律嚴明著稱的退役啹喀兵（Gurkhas）負責巡邏。為強化保安，馮文豪透露，現正研究在不影響住戶私隱的前提下，安排無人機於屋苑外圍巡邏。

可按住戶要求助設「避難屋」

此外，住戶如希望在洋房內設置「避難屋」（Panic room、即萬一發生特大天災或戰亂時，可進入暫時避難的居室 ），物管團隊亦可按要求，幫忙物色相關設計師，但會採用者自付形式。馮又透露，基於九倉山頂版圖不斷壯大，夏利文超級豪宅物管團隊編制預計未來兩年，將由現時20人擴展逾一倍，至50人的水平。

明報記者 林可為