十大屋苑周末26成交按周彈七成 重返上月高位

十大屋苑中以將軍澳新都城成交量最多。中原地產高級區域營業董事張鎮邦表示，新都城上周末錄7宗成交，較前周末兩宗明顯增加。其中新都城2座高層G室，實用面積364方呎，2房間隔，以680萬元易手，實呎18,681元。原業主2010年以250萬元買入，帳面賺430萬元或1.7倍。

首置客800萬購帝景灣1房戶破頂

此外，香港置業分行市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳帝景灣6座高層F室，1房間隔，實用面積約429方呎，獲外區首置客以約800萬元承接，實呎18,648元，成交價創屋苑1房新高。原業主2015年以約596.8萬元購入單位，帳面賺約203.2萬元或34%。

樂悠居連天台實呎2.2萬沽 同類新高

荃灣樂悠居有連天台戶錄高價成交。中原地產高級區域營業董事黃超華表示，不少買家加快入市步伐，樂悠居最新錄頂層連天台單位易手，實用面積312方呎，1房間隔，望海景，連約227呎天台，以675萬元易手，實呎21,635元，創屋苑同類單位呎價新高。原業主2006年204萬元購入單位，帳面獲利約471萬元或2.3倍。

柏傲灣海景2房實呎再升破2萬

同區柏傲灣再有2房海景戶實呎破2萬元大關。利嘉閣地產助理分區董事鍾景安表示，柏傲灣1B座低層A室，實用面積約535方呎，2房間隔，享海景，以1120萬元易手，實呎20,935元。原業主2017年2月以約753.9萬元購入單位，帳面獲利約366.1萬元或49%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期本港疫情放緩，有利睇樓活動，加上低息將持續一段長時間，買家入市意欲高漲，樓市呈價量齊升狀况。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然各區盤陸續登場，搶佔市場焦點，但由於二手市場不少買家預期在新盤熱賣及樓價上升下，擔心遲買會貴，故加快入市速度。