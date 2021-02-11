周末一手沽近160伙 按周升近兩倍

御海灣II佔121伙 均呎19499元

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御海灣II首輪銷售理想，可售單位幾近沽清，截至昨晚7時半，已沽出121伙單位，銷售量佔已推出單位約94%，套現超過9億元，平均成交實呎19,499元，價量兼備。她補充，項目除上周六晚加推4號價單外，亦更新兩張現有價單，個別2房單位提價達5%。

上周六買家近七成選90天成交期

就成交紀錄冊所見，御海灣II上周六以價單形式售出的116伙中，使用最高樓價22%折扣的60天成交期之買家只有15個，佔已售單位約12.9%，為最少買家選用的付款辦法。至於折扣只有19%、比60天成交期少3個百分點的90天成交期，則有80個單位買家選用，佔已售單位約69%，為最多人選用的付款辦法。至於只有17%折扣的360天付款計劃，則有21伙買家選用，佔整體約18.1%。

在御海灣II帶動下，屯門區內多個新盤均錄一手成交，保利（0119）屯門青山灣瑧譽昨日再售一洋房，為項目23號洋房，採5房5套設計，實用面積4170方呎，成交價1.2673億元，實呎約30,391元，成交價已包括兩個車位。另恒大（3333）掃管笏恆大．珺瓏灣II過去兩日售出約5伙，為周末售出最多單位之貨尾盤。若綜合市場資料，過去兩日市場合共錄得近160宗一手成交，比前周末的約55宗增近兩倍，而本月迄今一手市場則暫錄近700宗成交。