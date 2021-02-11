經濟

晉環兩日收2000票 日內加推最少80伙 ONE SOHO首日收350票 兩盤最快周末開售

【明報專訊】近日新盤市場熱鬧，多個樓盤先後開價並收票，爭取於「五．一」檔期開售，其中路勁（1098）等旗下黃竹坑港島南岸1期晉環過去兩日收逾2000票，超額11倍多。另外，信置（0083）等旗下旺角ONE SOHO昨日首日接受認購，即收逾350票，超額逾4倍。兩盤最快日內加推，並有望本周末進行首輪開售。

明報記者 林尚民

作為30年來首個推售的港島港鐵站上蓋大型住宅項目，晉環收票反應理想。市場消息指，項目上周六（24日）起開始收票，至昨晚共收逾2000票，以首張價單160伙計，超額認購逾11倍。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，集團計劃日內、最快今日加推至少80個單位，並有加價空間，而項目亦計劃於日內公布銷售安排，有望本周末發售。

她指出，入票人士中約七成為港島客，兩成來自九龍，餘下一成則為新界人士，項目是30年來港島港鐵站首個上蓋住宅，港島市場換樓客期待已久，九龍區則以投資者居多。她又稱，項目前日單日錄得超過5000組客睇樓客，涉及超過1萬人次，當中以買一伙較多，並以中年客及換樓客為主，亦有部分外籍南區客。

入票者七成來自港島區

現居於西半山的睇樓客郭太認為項目價錢「普通」，因港島區樓價本身較高，而孫女本身在區內上學，故兒子想多買一間3房自住。對於樓市，她認為現時香港經濟差，但樓價仍然高企，個人覺得「好出奇」，但亦證明香港有很多有錢人，是好事。

ONE SOHO暫超額4倍

信置、莊士機構（0367）及市建局旗下旺角ONE SOHO上周六公布價單後，亦於昨日起收票，據悉單日共收逾350票，超額逾4倍。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，預計樓盤日內加推，加推單位有加價空間，而項目最快周末進行首輪銷售。

柏傲莊III料快批預售 最快下月推

事實上，多個樓盤亦計劃下月份推出，去年推售的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站上蓋柏傲莊I及II銷情理想，發展商指，同系柏傲莊III 有望短期內獲批預售樓花同意書，故柏傲莊I及II展銷廳將於今日起暫停開放，全力籌劃壓軸第三期的銷售部署，樓書及示範單位等正在積極準備中。市場人士預期，項目第三期有機會下月出擊。

THE HENLEY I最快本周開價

另外，恒基物業營業（一）部總經理林達民早前亦指，旗下啟德THE HENLEY I最快本周公布樓書及開放示範單位，並將於下月初公布首張價單，首批將提供不少於96伙。同系鴨脷洲大街逸南，亦有望下月內推售。

相關字詞﹕逸南 柏傲莊III 晉環 新盤推售

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