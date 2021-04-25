LG 17吋手提電腦高規格登場

【明報專訊】LG的個人電腦（PC）銷量並非很高，但在手提電腦方面，其LG gram系列敢於挑戰高難度，推出大屏幕、高性能而又相對輕薄的產品，確實有其特色和風格。LG最近推出的手提電腦LG gram 17Z90P規格非常高，除了17吋的LCD顯示屏（解像度2560×1600）之外，還配備Intel的 i7-1165G7處理器（時脈2.8GHz）和Iris Xe圖像晶片、16GB RAM、高達2TB或1TB的SSD固態硬碟，以及80Wh的鋰電池。
此外，這款電腦USB Type-C接口支援最新的Thunderbolt 4標準，充電功率最高100W，數據傳輸速度最高40Gbps，可以連接4K或8K顯示器。連兩個揚聲器也號稱具有DTS:X Ultra音效，據稱用戶毋須戴耳機就可享受模擬的3D音效。
機身輕薄 達軍用標準
難得的是體積仍控制在380.2×260.1×17.8毫米，機身以鎂合金製造，重1.35公斤，還通過了嚴格的MIL-STD-810G軍用標準的7項耐用性和可靠性測試，包括衝擊、震動、高溫等情況。不過，LG gram 17Z90P在不同地區出售的規格或許有微小分別，例如LG美國網站無提及它支援100W的充電功率，但內置Amazon的語音助手Alexa。
明報記者 薛偉傑
[行銷新意思]
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