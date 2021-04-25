LG 17吋手提電腦高規格登場

此外，這款電腦USB Type-C接口支援最新的Thunderbolt 4標準，充電功率最高100W，數據傳輸速度最高40Gbps，可以連接4K或8K顯示器。連兩個揚聲器也號稱具有DTS:X Ultra音效，據稱用戶毋須戴耳機就可享受模擬的3D音效。

機身輕薄 達軍用標準

難得的是體積仍控制在380.2×260.1×17.8毫米，機身以鎂合金製造，重1.35公斤，還通過了嚴格的MIL-STD-810G軍用標準的7項耐用性和可靠性測試，包括衝擊、震動、高溫等情況。不過，LG gram 17Z90P在不同地區出售的規格或許有微小分別，例如LG美國網站無提及它支援100W的充電功率，但內置Amazon的語音助手Alexa。

明報記者 薛偉傑

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