NFT興起 可保障創作者版權

《花花公子》正是靠夢露起家。該雜誌在1953年12月出版的創刊號,由夢露擔任封面女郎,她身穿開胸裝,坐在大象上揮手,還以「首次有雜誌用全彩色刊登著名的瑪麗蓮夢露裸照」為標題招徠;這本售價50美仙的《花花公子》創刊號,總銷量逾5萬冊,雜誌從此一炮而紅,創辦人赫夫納(Hugh Hefner)更成為一代性書大亨。

《花花公子》當年未徵同意

創刊以瑪麗蓮夢露裸照招徠

事實上,當時已在影壇走紅的夢露,其實沒有為《花花公子》拍過照,更沒有因為這創刊號向赫夫納收過一分錢。創刊號的照片是夢露於1949年仍然一貧如洗時拍攝的,當時她向攝影師凱利(Tom Kelley)收了50美元作為拍裸照的報酬,並要求照片不能認出是她本人。後來這些照片被轉賣製成日曆,赫夫納又以500美元向日曆公司購入,並且沒有徵求過夢露同意,就把照片刊登於創刊號。

根據多次與夢露合作的攝影師George Barris所撰寫的夢露回憶錄《Marilyn: Her Life In Her Own Words》, 夢露曾為裸照一事這樣說:「那些從瑪麗蓮的裸照賺進數以百萬美元的人,他們從沒有向我道謝。我甚至要自掏腰包買雜誌才能看到自己的照片。」夢露對其早年的艷照版權完全失去控制權。雖然她同意讓凱利拍裸照,但這並不代表她同意這些照片在日後大規模出版。《花花公子》本來打算在雜誌創刊9周年特刊,刊登夢露的照片,最終因為當時夢露自殺身亡而告吹。

有創作者寄望NFT興起,可為版權帶來更多保障。因為編寫NFT時,可設定智能合約,規範買賣細則,例如NFT每次轉賣,原作者仍可從中收到一定比例的佣金。不過NFT也衍生了新的版權盜用問題,例如俄羅斯藝術家Weird Undead早前發現自己的作品被人盜用,並轉化為NFT出售。

