《花花公子》藉NFT變現 起死回生 經典封面裸照轉成數碼檔 拍賣珍藏價值高

資料來源：CNBC

近期NFT成交雖減少，但《花花公子》似乎未受太大影響。Playboy Enterprises在2月透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併，以PLBY Group之名重返公開市場。自2月11日重新上市以來，股價升逾兩倍。

雖然《花花公子》紙本雜誌已在疫下停刊，但集團去年收入按年增長近九成至1.48億美元，預計今年銷售額更將增至2億美元。這主要歸功於其經典「兔子頭」商標的產品銷售。利用這歷久不衰的時尚文化標誌，花花公子推出了大量衣飾、手袋、行李箱等產品。

收入按年增近九成

歸功「兔子頭」商標產品熱賣

從近期的兩宗交易，更清楚反映花花公子品牌由雜誌出版，轉向商品銷售的趨勢。上月，PLBY Group斥2500萬美元，收購性健康品牌Lovers母公司TLA Acquisition Corp，擴大消費產品領域。Lovers設有網店，也在美國開設實體店，銷售內衣及性玩具等。但最令投資者興奮的舉動，莫過於與Nifty Gateway建立合作伙伴關係。

PLBY Group行政總裁科恩（Ben Kohn）早前在業績發布會稱：「我們擁有創刊68年的驚人檔案，包括封面、照片，我們有5000件藝術品。」除了著名的裸照，《花花公子》的珍貴內容，還包括歷年的社評、與美國前總統卡特（Jimmy Carter）、黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.） 及Malcolm X等名人的專訪。

PLBY Group品牌總監韋伯（Rachel Webber）早前宣布與Nifty Gateway合作時，暗示其龐大的檔案庫存的潛在價值。她說：「我們確信由區塊鏈及加密技術驅動的未來藝術世界，可為藝術家和收藏家帶來保障，並為藝術家帶來持續的收入，使藝術品的發行和收藏民主化。」

NFT可代表任何數碼資產，包括數碼影音檔案，但在多數情况下，它並非數碼資產的本身。它只是區塊鏈（通常是以太坊）上的一段代碼，指向其代表的數碼資產所存放的位置，通常是在某個地方的伺服器上。換言之，NFT基本上是代表某個數碼資產的地址；否則，若以區塊鏈儲存複雜的數碼檔案，成本往往非常高昂。

不過由於每個產生於區塊鏈的NFT，都有其獨一無二的代碼，無法竄改或偽造，並在每次交易記錄了擁有權的變化，使NFT可成為辨別數碼資產來源的工具，賦予NFT收藏的價值。把《花花公子》印刷版的裸照及內容化成數碼影音檔案，再轉化成NFT拍賣將變得奇貨可居。PLBY Group與Nifty Gateway透露，將專注於「以NFT形式，策劃和銷售花花公子具標誌性的藝術品」。

過去20年，美國的報紙、雜誌，以至膠袋密封的色情刊物，整體盈利持續下跌。紙媒的廣告收入已被facebook、Google等網上平台蠶食。隨着消費者的閱讀方式轉向網上，報紙、雜誌的銷售方式也逐漸數碼化，紛紛透過流動裝置的應用程式、網站、數碼付費專區等賺取收入。如今NFT成了媒體的新財路。不過也許沒有其他公司像PLBY Group一樣，能迅速從NFT概念變現。

伙Nifty Gateway

專注NFT模式售藝術品

花花公子與Nifty Gateway首個合作的NFT系列，將推出以拼貼風格作品而聞名的超現實主義藝術家Mike Parisella （@slimesunday）的原創作品。Playboy和Nifty亦計劃於6月與數碼藝術家Blake Kathryn合作推出以驕傲（Pride）為主題的展覽。

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