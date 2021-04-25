順豐房託通過上市 去年度純利跌85%

擬今年收入100%分派

順豐房託是次上市集資所得，擬用於向母公司順豐控股支付收購佛山及蕪湖物業所需、相關交易成本及一般用途。

同時，其已經取得21.59億元5年期定期貸款及2.5億元循環貸款，配合收購佛山及蕪湖物流物業及再融資所需。

據IFR報道指，該房託擬在港集資約3億美元（約23.3億港元）。現時佛山及蕪湖物業的估值共約8.139億元，青衣順豐中心的估值則達52.86億元。

中港物業估值共61億

若完成上市，順豐房託將為香港首間物流地產房託。其於未來計劃做好資產管理、收購順豐控股或第三方的物業、開發物業，並獲順豐控股5年優先購買權收購物流地產項目。

從文件顯示，該房託的流動負債淨額按年減少至2020年度的7.38億元，當中應付關聯方順豐控股的流動負債款項佔6.86億元，其可透過內部營運現金流入及未取用額度6.16億元支付。另其亦在非流動負債部分，應付順豐控股26.81億元。