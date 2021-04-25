美股反彈恐慌指數回落 比特幣曾重上5萬美元

76%標指股份業績勝預期

總結全周，美股曾有回調，不過周五補回不少跌幅，標指一周跌0.13%，道指跌0.46%，納指跌0.25%。上周四美國總統拜登擬向富人提高資本利得稅拖累股市下跌，俗稱「恐慌指數」的美股波幅指數急升至19.42點的大半個月高位，不過上周五美股市場表現理想，恐慌指數回落7.38%至17.33點。

美股陸續公布首季財報，截至目前為止，121隻已公布業績的標普500指數成份股，約76%的盈利好過市場預期。

嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders指出，雖然首季財報還有一段時間才完成公布，不過已公布的業績強勁，明顯提升對增長的預期，亦消除了部分對高估值的顧慮。

多隻重磅科技股將於本周公布業績，包括周一派成績的Tesla（TSLA）、周二的Alphabet（GOOGL）、周三的蘋果（AAPL）和facebook（fb），以及周四的亞馬遜（AMZN）。

阿里匯控ADR跌逾2%

周五恒指夜期上升0.45%，報29,184點，高水105點，ADR港股比例指數下跌1.39%，報28,679點。阿里巴巴美股（BABA）折合報222.84港元，較其港股（9988）周五收市低2.35%，匯控美股（HSBC）折合報45.12港元，較其港股（0005）周五收市低2.12%。

比特幣上周五曾重返5萬美元以上，至昨晚9時報49,619美元。土耳其虛擬貨幣交易所連環倒閉，繼Thodex叫停之後，另一交易所Vebitcoin亦停業。單是Thodex倒閉，受害投資者面對損失達20億美元（約155.16億港元），創辦人Faruk Faith Ozer更潛逃。