美匯跌 期銅邁向1萬美元

中美大興土木 銅供不應求

去年銅價隨着經濟回復，自11月新冠疫苗研發有突破後，至今上升38.1%。近期美國總統拜登提出2.25萬億美元基建計劃，增加投放在太陽能電池板、風力發電機和電動汽車的發展，而且中國亦提出增加綠色能源發展，市場擔心過去缺乏投資的銅業生產更供不應求，帶動今年銅價再挑戰2011年7月以來新高。據倫敦金屬交易所紀錄，目前有83,150噸銅在倉存等待提取，為去年7月以來新高。

全球最大上市銅生產商Freeport-McMoRan（FCX）行政總裁Richard Adkerson表示，銅價前景是歷來最佳，受惠於庫存短缺、需求強勁，未來亦缺乏大型新開發項目。中國最大銅生產商江西銅業（0358）亦預期，由於減碳計劃提振銅的需求，預期銅價每噸可達1萬美元。

內地料減產 期鋁今年累升兩成

中國控制排放同時影響金屬的生產，而作為最大的鋁生產國，對中國減產的預期刺激倫敦3個月期鋁今年上升兩成。另外，市場預期汽車製造商增加採購鈀金，未來數年均會供過於求，價格或將升至每盎司3000美元。

金屬價格水漲船高，今年資源股亦有不錯的表現，Freeport和江銅年初至今均升逾四成，美國鋁業（AA）和中國鋁業（2600）分別亦升五成和44.53%（表2）。獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，銅價上升不是因為炒作罷工等一次性的因素，而是隨着美國推行大型基建，未來一段時間皆會供不應求，認為銅價見1萬美元並不困難，目前銅價處於整固，之後有力繼續上升。

盧楚仁：油價68美元有阻力

紐約期油上周五收報62.05美元一桶，全周微跌1.23%。美國加州擬2024年發出水力壓裂技術產油牌照，並在2045年停止石油鑽探，目前加州佔美國產油少於4%。盧楚仁表示，減少使用石油是長線趨勢，油價長遠走勢一般，近期則需小心疫情反彈，料油價在早前高位68美元有阻力。