市場氣氛熾熱 海翩滙3房高市價3%成交

【明報專訊】樓市聚焦新盤市場，各區二手交投略放緩，但大市氣氛熾熱，個別二手成交做價高於市價。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳海翩滙一個套3房戶，最新以高於市價售出。單位為5座低層A室，實用面積873方呎，屬3房連套間隔，向西北外望樓景，原業主在上月以1350萬元放售，議價後減價30萬元或2%、以1320萬元易手，實呎15,120元，略高於市價2%至3%。上址原業主於2016年10月以990.1萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利329.9萬元，物業升值逾33%。