市場氣氛熾熱 海翩滙3房高市價3%成交

【明報專訊】樓市聚焦新盤市場，各區二手交投略放緩，但大市氣氛熾熱，個別二手成交做價高於市價。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳海翩滙一個套3房戶，最新以高於市價售出。單位為5座低層A室，實用面積873方呎，屬3房連套間隔，向西北外望樓景，原業主在上月以1350萬元放售，議價後減價30萬元或2%、以1320萬元易手，實呎15,120元，略高於市價2%至3%。上址原業主於2016年10月以990.1萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利329.9萬元，物業升值逾33%。
萬景峯680呎10年升1.3倍
荃灣萬景峯則錄優質戶成交，利嘉閣地產助理分區董事鍾景安表示，有關單位為6座高層B室，實用面積680方呎，屬3房1套單位，望市區及大帽山景，新近以1498萬元易手，實呎22,029元。據悉，原業主於2010年6月以約661.8萬元購入單位，持貨至今約10年，現轉手帳面獲利約836.2萬元，物業升值近1.3倍。
第一城細單位呎價再破2萬
市場消息指，新界上車屋苑沙田第一城，再有2房戶以實呎逾2萬元成交，單位為46座中高層B室，實用面積284方呎，新近570萬元易手，實呎20,070元，雖然呎價突破2萬元，但較本月中同座一個高層E室，以580萬元成交，實呎20,422元，則略低約2%。