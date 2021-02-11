晉環首日收千票 御海灣II近沽清 ONE SOHO首推68伙 551萬入場

另一市區新盤、由信置（0083）及莊士機構（0367）合作發展的市區重建項目旺角ONE SOHO，昨日亦公布首張價單，涉及68伙，折實入場費550.79萬元起。外界預計，本周末為五．一假期賣樓黃金檔期，上述3個新盤或會同步銷售。

御海灣特色戶呎價破3萬

創屯門分層新高價

繼沙田瓏珀山以招標形式推售後，新地昨再有新盤開售，位於屯門海皇路的御海灣II，以發價單形式開售128伙，另一伙招標形式推售，為1座30樓J室，實用678方呎，連625方呎天台及80方呎平台，以2086.16萬元售出，實呎30,769元，不但創項目成交價及呎價新高，成交呎價更創屯門分層戶新高紀錄，以價單推售的128伙，據悉全日售出近120伙。

新地昨日即晚加推價單第4號共42伙，實用面積由299至449方呎，折實售價由567.8萬至869.48萬元，折實呎價由18,335至20,210元，折實平均實呎19,150元，亦更新兩張現有價單，部分兩房單位提價約1%至5%。

御海灣II熱賣，新盤市場續升溫，以港島30年來首個港鐵上蓋新盤招徠的港島南岸1期晉環，日前以折實均呎29,689元首推160伙，雖然每個單位售價逾千萬元，但未有「嚇窒」市場，項目的示範單位昨日起對外開放及接受認購登記，其中金融服務界立法會議員張華峰及其太太亦有到場參觀。本報向張查詢有否入票認購，他回覆指，昨日是陪太太參觀，但因展銷廳參觀人數眾多，只有太太參觀示範單位。市場消息指，晉環昨日收逾1000票，超額認購逾5倍，發展商擬於短期內加推。

ONE SOHO均呎2.15萬

另信置等發展的旺角ONE SOHO，昨日公布首張價單，共68伙，定價由644.2萬至915.8萬元，呎價由23,376至27,653元，計算最高折扣優惠14.5%後，折實售價由550.79萬至783萬元，折實實呎由19,986至23,643元，折實平均實呎21,538元。信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容，以「市區開心價」推出首張價單，預料會受到用家及投資者追捧。

ONE SOHO位於旺角山東街，近年區內未有全新盤推售，較鄰近的新盤要數到位於大角嘴福澤街的傲寓，項目去年9月以折實平均呎價20,934元推售50伙，ONE SOHO首批呎價略微高傲寓約2.9%，若與同區樓齡4年的SKYPARK最新二手呎價18,731元比較，則高約15%。

明報記者 甘潔瑩