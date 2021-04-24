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2021年4月24日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
晉環折實均呎近3萬 直逼貝沙灣 首批1房1146萬入場 今日起收票
區內商廈急增刺激住宅租賃需求
御海灣II一周收1359票 超額近10倍
古洞北首幅住宅官地收10份標書
黃埔本月42宗成交 8年最旺
職訓局6434萬「添食」 購億京廣場2期兩伙
比特幣跌穿5萬美元 10日陷熊市 加密貨幣單日蒸發2萬億元 累NFT交投跌
女股神掃Coinbase 料涉近6億元
英媒：人行倡螞蟻數據交國家信評
本周北水流入240億 2月來最多
騰訊溢價8.5%入股飛魚科技 總代價1.19億
招行首季多賺15%勝預期 淨息差按季反彈
順豐首季蝕10億 財務負責人辭任
再傳上市 WeLab稱會考慮 報道指估值156億 集資進軍東南亞
港3月基本通脹0.2% 扭兩月通縮
有線TVB首度合作 家居寬頻附設myTV
台積電擲218億 擴28納米晶片產能
小米傳投資AI晶片 涉至少15億人民幣
東方海外收益235億 創單季新高紀錄
消化加稅陰霾 美股早段回升 每年資本收益逾百萬美元 潛在稅率增幅近倍
歐美經濟持續復蘇 美綜合PMI初值創新高
上季業績差 英特爾早段挫6%
東瀛遊母親節吸客 請媽咪Flycation
Tesla公開數據釋疑 維權女丈夫轟侵私隱
陸振球：港人愈住愈細 大灣區置業「自救」？
周末睇樓好去處
曦臺屆現樓 高層享維港景
設5422呎空中花園 1.3萬呎綠化空間
鄰近三家村碼頭 赴港島東龍島方便
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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