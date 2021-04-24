上季業績差 英特爾早段挫6%

美銀半導體分析師Vivek Arya表示，英特爾受制於幾個因素。其中一個因素是個人電腦需求的激增，主要集中在Chromebook等低端設備，而蘋果公司部分設備改用自家晶片設計，放棄了英特爾。Arya預計，英特爾的銷售增幅仍將落後於整個行業。

Snap首季每日活躍用戶增22%

美國運通公布，由於消費者首季繼續留在家中，旅行及娛樂相關信用卡支出減少，第一季收入（扣除利息支出）按年跌12%至90.6億美元，遜於分析師預期，股價早段跌2%。此外，閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap公布，首季每日活躍用戶（DAU）按年增22%至2.8億人，收入按年增66%至7.7億美元，均高於分析師預期。上季虧損收窄至2.9億美元。防疫措施放寬或影響社交媒體的需求，Snap仍預期第二季收入可望按年增80%至85%，其股價早段最多升一成，其後升幅收窄。

受惠派錢 美泰上季收入遠勝預期

芭比製造商美泰（Mattel）受惠美國政府向民眾派支票，更多家長為孩子購買玩具，上季收入按年增長47％至8.74億美元，遠超分析師預期的6.85億美元，至少是25年來最強勁的季度增長。不計算特殊項目，上季每股虧損10美仙，虧損比預期少。美泰早段股價曾創4年高位。

（綜合報道）

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