歐美經濟持續復蘇 美綜合PMI初值創新高

歐元區經濟復蘇同樣較預期好，服務業出乎意料恢復增長。歐元區4月服務業PMI初值，由上月的49.6，意外升至50.3。歐元區4月製造業PMI初值亦升至63.3，綜合PMI初值升至53.7，數據勝於預期。

在低利率環境下，美國樓市暢旺。美國商務部公布，3月新屋銷售按月上升20.7%，折合成年率賣出102.1萬間，市場預期為88.6萬間。

星首季私樓價格按季升3.3%

新加坡樓市亦熾熱，私人住宅價格升幅超預期。新加坡市區重建局（URA）公布，今年首季私人住宅價格按季升3.3%，升幅超出初步預計的2.9%，創2018年第二季以來最大升幅。最近數月，新加坡樓市一直升溫，投資者把握低利率的入市時機，並押注樓價在經濟恢復後進一步攀升，令入市意欲提升。不過樓價升幅加劇，可能觸發政府採取2018年以來的首次樓市降溫措施。新加坡政府官員此前已警告，低利率會扭曲資產價格，樓市不應領先於經濟基本面。

（綜合報道）

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