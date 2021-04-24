消化加稅陰霾 美股早段回升 每年資本收益逾百萬美元 潛在稅率增幅近倍

消息稱，相關的加稅及資助建議，被稱為「美國家庭計劃」（the American Family Plan），當中包括約1.5萬億美元的新支出和稅收抵免，用於消除貧窮、減少家庭的托兒費用、提供免費學前教育及社區大學服務，並建立有薪假期計劃。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱，拜登將於下周三在國會交代「美國家庭計劃」的詳情，目前細節有待敲定。

分析指出，若將建議中的39.6%資本利得稅最高邊際稅率，加上奧巴馬醫保所引入的3.8%附加稅（surtax），未來的資本利得稅率最高可達43.4%。這將是自1913年開徵資本利得稅以來，最高的稅率。潛在的稅制改革，將顛覆美國百年以來，投資者所繳交的資本利得稅率，低於勞工階層所繳交的入息稅率的傳統。

紐約市資本利得稅總稅率達68.2%

不過美國智庫稅務基金會（Tax Foundation）指出，對於一些已向居民徵收資本利得稅的州和城市，拜登建議中的加稅措施，將使部分美國人的資本利得稅總稅率提高至50%以上，例如加州的資本利得稅總稅率最高可達56.7%，波特蘭為57.3%，而紐約市更達68.2%。

最新的建議也意味美國未來的資本利得稅率，可能在全球「名列前茅」。歐洲的平均資本利得稅約為19.3%。在歐洲資本利得稅率最高的國家是丹麥，達到42%。法國和芬蘭的稅率為34%。不過分析認為，即使拜登加稅，也不會造成太大影響。根據美國國稅局（IRS）2018年的稅務申報數據，僅0.32%的美國納稅人的調整後總收入超過100萬美元。

《紐約時報》稱，上述加稅建議，與拜登競選時提出增加富人稅一致，對於收入低於40萬美元的家庭，其稅負將維持不變。不過拜登表明，年收入40萬美元以上美國人將面臨加稅。

分析：建議應被視為進取談判策略

據悉，這項「美國家庭計劃」，不包括價值7000億美元的擴大醫療保障項目，白宮決定將醫療作為獨立的項目提出，希望減少政治爭拗。在此以前，拜登價值2.3萬億美元的就業及基礎設施提案，正遭到共和黨強烈反對。總括來說，共和黨支持為基礎設施提供資金，但反對增加醫療護理及增加美國企業的負擔。任何加稅建議都須獲美國國會通過，目前拜登所屬的民主黨，在國會佔微弱多數，而共和黨不大可能支持大幅加稅。Federated Hermes投資組合經理Steve Chiavarone稱，拜登的建議應被視為進取的談判策略，面對共和黨的反對，也許拜登不可能將資本利得稅加至39%，但有可能增至29%。

（綜合報道）

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