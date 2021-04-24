小米傳投資AI晶片 涉至少15億人民幣

「黑芝麻智能」專研自動駕駛

黑芝麻智能科技成立於2016年，是一家專注於自主研發自動駕駛人工智能晶片和視覺感知算法核心技術與應用開發的企業，報道指該公司估值達15億美元，計劃明年在上海上市，上市前將籌備最少多一輪融資。

同時，報道又指出，騰訊（0700）亦是黑芝麻上一輪的投資者之一。不過，小米及黑芝麻方面據報均拒絕就消息置評，騰訊亦沒有回應事件。

小米董事長雷軍早前曾透露，為了建立造車基礎技術，小米已經投資近10間汽車相關企業，並且擁有上百個汽車相關專利，預計第一輛汽車3年後亮相，價格介乎10萬至30萬元人民幣。

內媒又傳入股帕拓遜網絡技術

此外，據內地傳媒引述「天眼查」資料，小米科技及字節跳動全資子公司北京量子躍動科技，於本月22日入股深圳前海帕拓遜網絡技術，該公司註冊資本由約1221萬元人民幣增加至1527萬元人民幣。

據指深圳前海帕拓遜主要經營範圍包括有電子產品、電子元器件、通訊產品、數碼產品、計算機應用軟件的技術開發與銷售及國內貿易等。