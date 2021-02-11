有線TVB首度合作 家居寬頻附設myTV

月費198元起 有線稱歡迎跨平台合作

有線整體業務連續虧損13年，邱達昌上月出席公司股東會後，曾向傳媒表示「TVB搞綜合節目、Viu專攻年青人，我哋好難做」。事實上，其電訊及寬頻部門可謂「一命救全家」，近年一直有錢賺，到2020年度無論收入及盈利更創5年來高位，分別達4.13億元及9100萬元（見表），主要受惠客戶數目按年增長約13%，與中國移動香港展開各種合作等。該集團曾經在業績公告表示，電訊業務將繼續開拓新合作機會，今次與MyTV Super合作，加上此前與卓悅（0653）在電商及廣告領域達成合作，及落實向大股東發行可換股債券集資2億元，反映有線正部署新一輪自救行動。

TVB：3香港HGC合作不變

MyTV Super營運總裁林桂興說，OTT配搭寬頻服務一直是他們其中一個重要行銷方向，今次引入全新合作伙伴有線寬頻，期望可提升用戶量，未來會繼續強化myTV Gold節目內容及種類。TVB發言人補充，myTV SUPER之前與香港寬頻（1310）、長和（0001）旗下3香港及固網商HGC環電寬頻合作不變，今次他們與有線寬頻首次合作為時多久，則未有定案。有線寬頻收費市務及營銷高級副總裁孫偉雄表示，集團擁有及覆蓋超過240萬戶的固網寬頻， 今次與myTV SUPER跨平台合作冀達至三贏局面。