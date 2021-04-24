港3月基本通脹0.2% 扭兩月通縮

主因外出用膳豬肉價上升

政府指出，綜合消費物價指數在3月份升幅較1月及2月份合計為低，是由於2020年1月份政府代繳公屋租金及房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金導致比較基數較低。

而在剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，基本通脹率為0.2%。對此政府發言人表示，主要由於食品價格升幅加快，3月份基本消費物價轉為按年輕微上升0.2%。

不過，私人房屋租金進一步下跌，同時消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為「電力、燃氣及水」升21.2%、不包括外出用膳的「食品」上升3.1%、「外出用膳」升0.7%、「煙酒」升0.5%，以及「雜項服務」升0.4%。而3月份錄得按年跌幅的類別則分別為「交通」跌2.3%、「耐用物品」跌1.2%、「雜項物品」跌0.7%和「住屋」跌0.5%。衣履的綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。

在今年首季，綜合消費物價指數按年升0.9%，而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率則分別為跌0.1%。

政府：物價壓力短期內仍溫和

政府指，展望將來，由於環球和本地經濟活動尚未從早前的深度衰退全面恢復過來，整體物價壓力在短期內應會維持溫和，會繼續密切留意情況。