再傳上市 WeLab稱會考慮 報道指估值156億 集資進軍東南亞

明報記者 馬迪帆

發言人：視市况與公司策略

WeLab發言人回覆本報時未否認上市傳言，表示若市場情況樂觀，而上市符合公司整體策略的話，便將會考慮計劃。發言人指出，集團一直審視不同的策略方向，將持續關注資本市場。發言人亦指出，疫情令市民金融習慣改變，網上服務普及化已成趨勢，令WeLab更可發揮在金融科技方面的長處，帶來無限機遇；加上集團新近推出虛銀業務，令市場對金融科技更有興趣。

2018年曾申上市 前一年已扭虧

近期市場上已有風聲指WeLab再擬上市。創辦人兼集團行政總裁龍沛智今年3月接受多家本地傳媒訪問時，多次表示將對上市持開放態度，更指會研究透過市場追捧的SPAC（特殊目的收購公司）上市。

翻查資料，WeLab於2018年申請港上市，但無疾而終。當時公司旗下主打「我來貸」、WeLend兩大品牌的借貸業務，約半年後上市申請失效，公司亦未有再更新。根據當時初步招股資料，集團已經扭虧，並於2017年錄得1769萬美元（約為1.38億港元）利潤。

8年5輪融資 最新今年3月引安聯入股

WeLab成立至今約8年，過往經歷5輪融資，前期投資者包括長和（0001）旗下TOM集團（2383）、紅杉資本、阿里巴巴創業者基金等。集團今年3月最新獲安聯集團領投，是WeLab Bank開張以來的首次融資，金額6億元（見表）。WeLab Bank於去年4月底試業，7月底正式開業，該行早前透露，目前有逾5萬名用戶，存款規模逾10億元。而龍沛智近期則向本報表示，集團疫下仍維持盈利，WeLend去年吸納不少客戶，虛銀未來則快將推出智能理財服務。