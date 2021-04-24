順豐首季蝕10億 財務負責人辭任

歸因「拓展關鍵期」搶市佔

順豐雖然首季實現業務量按年增長44%、營業收入按年增長27%。但集團提到，基於未來業務增速預期而前瞻性開展網絡建設，產能爬坡需要時間、規模效應尚未顯現，導致成本短期受壓。期內，集團營業成本按年增加40.44%，研發費用亦按年增加55.99%。

集團表示首季虧損主要因處於新業務拓展關鍵期，為擴大市場份額，打造長期核心競爭力，集團繼續加大新業務的前置投入，包括快運、豐網、同城急送、倉網的網絡建設。

同時，為應對快遞業務量高增長，從去年末季度開始加大中轉場自動化建設，提升產能處理規模，場地及設備等固定資產的投入，導致期間的攤銷折舊成本增加；為應付春節節前高峰亦投入臨時資源，也帶來了一定的成本增加。以及時效件去年同期高增長，今年首季增速有所放緩等。

下半年起料釋放規模效應

順豐沒有提供上半年的業績預告，但預計通過網絡融合、資源整合、自動化產能升級等經營舉措，提升產能利用率及網絡運營效率，伴隨業務規模增長，有望在今年下半年開始逐步釋放規模效應。

順豐昨日在A股升3.72%，報65.53元人民幣。