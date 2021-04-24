招行首季多賺15%勝預期 淨息差按季反彈

招行淨利息收入按年上升8.23%至495.24億元，淨手續費及佣金收入按年增23.3%至272.02億元。雖然淨息差按年下跌0.04厘至2.52厘，但按季明顯反彈0.11厘。招行指，淨息差按年下跌是因為去年貸款市場報價利率（LPR）多次下調累積效應影響，不過該行活期存款佔比上升，帶動存款成本按季下降，而且該行首季加快貸款投放，收益較佳資產佔比上升，有助淨息差按季改善。

不良率按季按年齊降

截至首季末的不良貸款率為1.02%，按年下降0.09百分點，按季亦跌0.05個百分點。期內新增不良貸款為115.66億元，按年增加24.65億元，主要來自信用卡，因疫情持續加上共債風險，該部分新增不良貸款71.69億元，按年增5.4億元。

指小微企困難仍多 風險仍在

招行指出，雖然內地經濟整體處於穩步復蘇的進程，部分行業和小微企業生產經營還面臨着比較多的困難，未來一段時間內潛在風險依然存在，資產質量管控仍將面臨一定挑戰。該行將繼續判斷風險形勢，加強重點領域風險排查，充分暴露風險和處置不良資產。