本周北水流入240億 2月來最多

【明報專訊】北水有重來港股之勢，港股通昨日錄得34.17億元淨買入，本周累計淨買入240.25億元，是2月初以來最多的一周，若計及上周五，則是連續淨買入6個交易日。
美團復見淨買入 股價升半成
美團（3690）昨日獲北水淨買入13.55億元，本周累計獲淨買入44.6億元，一改此前的淨流出趨勢。美團昨升4.9%，收報306.4元，一周累升5.6%。昨日騰訊（0700）亦獲4.3億元北水淨買入，同時其ADR（美國上市預託證券）獲Cathie Wood旗下ETF增持，騰訊昨日升1.77%，收報632元。
恒指昨日升323點，帶動港股全周轉升，昨收報29,078點，升穿10天線（28,831點），並向上挑戰50天線（29,173點），一周累升0.38%或109點。科指收報8467點，本周累升2.86%或235點，跑贏恒指。
全周表現最好的恒指成分股為藥明生物（2269），累升9.5%，其次為阿里健康（0241）、舜宇光學（2382）及創科實業（0669），均累升6%。全周表現最好的科指成分股為ASM太平洋（0522），一周升14.6%。
藥明生物全周升一成冠藍籌
比特幣昨午失守5萬美元，拖累相關概念股向下，火幣科技（1611）跌5.48%，BC科技（0863）跌1.38%，美圖（1357）收報2.39元，跌3.63%。