英媒：人行倡螞蟻數據交國家信評

冀新公司由人行前高層領導

報道引述接近螞蟻的銀行家稱，政府作出過多干預，將拖累行業的發展。有螞蟻的支持者認為，目前由政府控制的信用機構經營不善，人行轄下的徵信中心近年因提供不完備的信息和未能更新信貸資訊，面臨十數宗訴訟。有接近徵信中心人士指，中心以行政權力收集資訊，銀行缺乏動力向其提供高質素的匯報。

另外一間有阿里巴巴持股、由人行前高層主導的百行徵信，則因為其他金融科技巨頭拒絕提供資訊而表現更差。

不過接近人行人士認為，當務之急是要令相關業務完全符合法規，政府的參與會有助達成目標。人行在今年1月要求提供個人信貸資訊的公司，得到政府的批准，目前只有3間公司獲發牌，全為政府控制的公司。

報道引述熟悉人行的人士指，螞蟻需要通過合法方法應用這些資料，成立一間獲人行批准信用評分公司，就是解法方法。報道指，人行最快會在周日發出由前副行長吳曉靈撰寫的報告，支持由政府控制信貸數據公司的看法。

工信部指騰訊小米等

涉侵害用戶權益

此外，工信部昨日公布關於侵害用戶權益行為的應用程式通報，騰訊（0700）的應用寶、小米（1810）應用商店、OPPO軟件商店、華為應用市場和vivo應用商店被發現問題數量，比例分別為14.22%、13.81%、12.80%、11.37%和11.17%。

通報指，應用程式商店有上架審核不嚴格、現存問題清理不徹底、登記核驗應用程式開發運營者信息不準確、誤導用戶下載等問題。工信部已督促相關平台企業全面整頓。