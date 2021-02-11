比特幣跌穿5萬美元 10日陷熊市 加密貨幣單日蒸發2萬億元 累NFT交投跌

明報記者 蔡穎霖

根據交易平台Coindesk資料，多隻熱門加密貨幣挫一至兩成（見表）。截至昨晚10時半，Bitcoin跌9.4%至49,783美元，以太幣跌11.6%至2295美元。香港加密貨幣場外交易平台Genesis Block創辦人兼總監洪嘉昊稱，加密貨幣跌幅在50%以內仍算健康調整，認為Bitcoin若跌穿4.8萬美元支持位，短期或下試4.2萬美元。

港交易平台：短期或試4.2萬美元

德勤中國資本市場南區領導合伙人呂志宏則指，按歷史走勢，加密貨幣的調整幅度介乎18%至25%，故認為目前屬健康回調。惟受美國總統拜登擬提高「富人稅」消息影響，不排除有投資者選擇止賺離場，故加密貨幣短期出現沽壓。

困擾着加密貨幣市場的仍是監管因素，市場認為，昨日幣圈受美國擬加徵「富人稅」消息影響（相關新聞刊A18）。

同時，昨晚中國人民銀行公布，昨天聯同公安部及銀保監等部門，召開打擊治理跨境賭博資金鏈的工作會議，人行副行長范一飛要求，要對利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題，針對性地加強風險防範處置。

美相關概念股 昨早段急跌倒升

加密貨幣價格暴跌，同時影響利用以太幣支付的「非同質化代幣（NFT）」交易。根據non-fungible.com數據，NFT單日交易量於上周三後持續下跌，由當天的3.37萬宗，昨天跌至2.34萬宗水平（見圖）。

Bitcoin價格於過去一周連跌6天，走勢反覆向下，相關股份昨日亦一度受影響，惟早段已倒升，例如「加密貨幣第一股」Coinbase（美：COIN）昨天盤初跌近4%，至晚上約10時半倒升約1%。第九城市（美：NCTY）、RIOT（美：RIOT）、MARA（美：MARA）等亦是初段下跌後倒升。

摩通：資金流疲軟 跌勢或難逆轉

事實上，投行摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou早於周二（20日）已發表報告，表示若Bitcoin短期未能重上6萬美元水平，動能信號將會崩塌。由於在過去的跌市中，市場有充裕的流動性支撐Bitcoin價格；惟今次跌勢更急且市場資金流入疲軟，使情况更難逆轉。