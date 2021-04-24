職訓局6434萬「添食」 購億京廣場2期兩伙

翻查資料，職訓局早於2015年已大手購入億京廣場2期物業，分別為29樓兩個單位，以及30樓6個單位，共涉資逾1.8億元。

另外，職訓局於2019年5月後再「添食」，斥資1.78億元購入12樓A至E室共5伙，單位成交價由2438萬至5194.94萬元，呎價約1.48萬至1.56萬元，涉資1.78億元，若連同最新購入的兩個單位，職訓局6年間先後斥資逾4.22億元購入該廈共15個單位。

市場消息指出，沙田石門京瑞廣場1期地下G7及G11舖， 面積共3642方呎，連租約以1.1億元易手，呎價3.02萬元。

京瑞1期舖1.1億沽 輸使費離場

據悉，原業主2015年6月分別以6401.8萬元及4419.2萬元購入，共逾1.08億元，現以1.1億元易手，帳面獲利僅200萬元，惟計算交易雜費等，實際蝕約1000萬元或9%。