黃埔本月42宗成交 8年最旺

東涌暫17宗千萬成交 單月最多

東涌連月交投暢旺，屢錄千萬元成交。中原高級資深區域營業董事范偉康表示，屯赤隧道通車效應下，東涌千萬元二手成交急增，4月暫有17宗，相信是歷來單月最多。范又稱，映灣園本月累錄22宗成交，其中9座低層H室，實用927方呎，3房套房間隔，以1000萬元易手，實呎10,787元。原業主2010年4月以430萬元買入單位，帳面獲利570萬元或1.3倍。

美聯區域經理方吉和指出，東涌東環6B座高層5室，1房間隔，實用408方呎，以650萬元易手，實呎15,931元，成交額創同類單位新高。買家為外籍人士，由於已獲取香港永久居民身分證，以首置客身分入市。原業主2015年1月434萬元購入，帳面獲利216萬元或50%。

CCL按周升0.13% 重上180點

另外，中原城市領先指數CCL最新報180.19點，按周升0.13%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.98點，按周升0.48%；CCL（中小型單位）報180.6點，按周升0.26%。近7周三大整體指數一周齊升，一周齊跌，走勢反覆向上。CCL累升1.7%，CCL Mass累升1.45%，CCL（中小型單位）累升1.54%。有關數字反映復活節長假前後樓市。中原研究部高級聯席董事黃良昇稱，復活節長假期買家積極入市，用家主導整體樓市，新界西CCL Mass最新報171.06點，創89周（即2019年8月後）新高，按周升2.31%，升幅為13周以來最大。