古洞北首幅住宅官地收10份標書

佳兆業伙萬科合作競投

據悉，有份入標的港資包括本地大孖沙長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、華懋、鷹君（0041）、九建（0034），以及近年再度活躍於本港房地產的華置（0127），另發展商合組財團競投，包括嘉里建設（0683）伙信置（0083）、新世界（0017）和嘉華國際（0173）合組財團，另會德豐伙遠展（0035）合作提交標書。此外，佳兆業資本市場部總監蔡晉表示，對該區發展前景感到樂觀，是次與萬科合資競投，又透露出價合理及具競爭力。

萊坊執行董事林浩文表示，入標數目符合預期，因地皮規模較大，容易剪裁及規劃，雖然如此，新界東北規劃多年，其基建及商業配套仍有待改善，預計整個區域發展需時10至15年，估計發展商出價會相對審慎。

林浩文又認為，地皮的成交價對區內地價有很重要的指標作用，情况如同過去出售東九啟德首幅住宅地皮一樣，亦可了解發展商對區內樓市的信心。

上述古洞第25區住宅地，地皮面積20萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，預計可建樓面約119.9萬方呎，估計可提供約1330伙，據賣地章程，中標者須興建不少於6.78萬呎的公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用，整個項目必須於2028年底前完工。綜合市場人士估計，地皮估值約48億至60億元，每方呎樓面地價約4000至5000元。