御海灣II一周收1359票 超額近10倍

ONE SOHO今日起開放示位

此外，其他新盤周末除作首輪開售外，亦首度對公眾開放示範單位。信置（0083）、莊士機構（0367）與市建局合作的旺角山東街ONE SOHO，今日起首度開放設於奧海城3期示範單位，最快今日開價。信置日前曾預告，ONE SOHO價錢將參考西南九龍長沙灣維港滙，後者上月初推出時，首批折實均呎2.46萬元。預計2023年7月落成的ONE SOHO，樓花期長約27個月，是旺角區內6年來首個全新住宅盤。

由於市場集中於多個全新盤，其他一手盤昨天僅售約10伙，其中恒地（0012）旗下已屆現樓的上水高爾夫‧御苑，透過招標連環售出3伙分佈於8座25、26樓的單位，實用介乎961及1048方呎，成交價1535.55萬至1685.19萬元、實呎15,979至16,080元。另香港小輪（0050）、帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧星濤2座7樓18室，實用357方呎，以543.36萬元成交，實呎15,220元。

萬科香港發展的長沙灣The Campton，昨售出19樓K室，實用369方呎，成交價756.3萬元，實呎20,496元。