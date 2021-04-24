區內商廈急增刺激住宅租賃需求

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，晉環坐擁鐵路上蓋的優勢，與金鐘僅隔兩站，加上區內配套漸見完善，預計受投資客追捧；據該行統計，目前接獲項目的客戶查詢，當中五成為投資客，預計項目入伙後呎租可達80至90元水平，租金回報可達3厘。

黃竹坑站商場最快2023年落成

除多個商業項目外，黃竹坑區內未來尚有大型商場落成，位於港鐵黃竹坑站商場THE SOUTHSIDE ，涉約51萬方呎，設有5層商舖樓層、共150 間商舖，港鐵早前透露，期望THE SOUTHSIDE能服務區內居民的衣食住行，預計今年下半年開始招租，預計2023年落成。據晉環資料，項目關鍵日期為2022年12月，即晉環入伙時，商場或有機會同步開業。

值得一提，併購區內工廈及商廈，以帝國集團最積極，先後在區內收購多個項目，如黃竹坑道63號天豐工業大廈、黃竹坑道36號仁孚香港仔車廠等。另帝國集團伙信置（0083）2016年投得海洋公園富麗敦酒店項目，同年10月以25.28億元投得黃竹坑道與業勤街交界商貿地，每方呎樓面地價高達8872元，創全港商貿官地新高，反映發展商看好黃竹坑區發展潛力。