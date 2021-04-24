晉環折實均呎近3萬 直逼貝沙灣 首批1房1146萬入場 今日起收票

明報記者 林可為、沈慧盈

為趕及下周末五．一長假賣樓黃金檔期，項目今日起隨即開放示範單位及接受認購登記。樓花期長約20個月的晉環單位總數800伙，是繼西灣河欣景花園後，港島30年來最大規模港鐵上蓋樓盤，亦屬2013年底推出的灣仔囍滙2期（1096伙）後，港島7年來最大規模新盤。是次晉環首推的160伙，實用383至937方呎、屬1房至3房標準戶，當中2房戶佔最多，涉78伙佔約49%；首張價單並未包括實用290餘方呎開放式戶、及實用965至1302方呎4房戶（擬稍後招標發售）。

首批160伙 2房佔近一半

按價單定價計，整批平均呎價3.62萬元，扣除最高18%直減折扣後，折實均呎為29,689元，單位折實價1146萬至2867萬元；入場單位為1A座6樓實用386方呎G室、1房戶，折實價1146萬元（折實實呎29,692元）。若買家採建築期付款，最高折扣15%，與即供付款相差3個百分點。由於整批單位不能承做八成或九成按保，發展商是次提供七成一按，申請人士需提供入息證明，息口為P減2.75厘（P為5.25厘），還款期25年。

路勁銷售及市場推廣總監封海倫形容，是次開價屬「躍動價」，160伙價單定價計市值逾32.5億元，今日起對外開放設於黃竹坑香葉道2號的示範單位並收票，預計下周首輪發售。被問及會否提價加推，封表示會視乎收票反應，但具一定加價空間。

發展商提供七成一按 還款期25年

晉環開價前，黃竹坑及鄰區二手成交已率先躍動，如深灣軒一個高層海景實用508方呎2房戶，上月底以1190萬元易手、實呎2.34萬元，創屋苑2房成交價及呎價新高。另香港仔居屋雅濤閣高層實用576方呎3房戶，早前亦以875萬元（未補價）售出，實呎1.51萬元，呎價料貴絕全港未補地價居屋。

資料顯示，晉環所屬地皮於2017年初招標，項目補地價約46.84億元，每方呎樓面補價約8119元，分紅比例固定為35%，終由路勁伙平保合組財團奪標。以是次首批折實均呎逼3萬元計，料項目獲利甚豐。