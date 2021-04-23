經濟
龍彩霞 海外置業錦囊

投資策略

供應短缺做價低水 德銀看好柏林樓市

【明報專訊】歐洲疫苗計劃進展理想，不少歐洲房地產在今年獲看高一線，而今年仍然維持低息環境，按揭成本低，亦帶動買家入市意欲。德意志銀行發表報告指，德國整體住宅供應短缺，而目前樓價低水，故看好德國房地產前景，而在多個城市中，更看好首都柏林。

由於柏林租金在2019年前急升，故政府設下了租金上限，惟聯邦憲法法院上周宣布，德國政府無權對首都租金施加限制。不過，該市政府現在面臨更大的壓力，是必須提供足夠的單位供應，才可以令租金升幅不會在放寬租金限制後急升。事實上，今次推翻政府決定，投資者有機會蜂擁進入住宅市場，以尋找具潛質，特別是交通便利的樓盤，市場預期住宅物業價格和租金會上升。

法院裁定 政府無權限制租金

柏林是一個國際化的大都市，面積約890平方公里，擁有350萬居民，柏林在德國聯邦州的「經濟增長榜」名列前茅。雖然生活消費水平（包括房租）尚維持低位，但柏林的房地產市場正處於變化，其樓價將逐漸追近其他國際大都市。

柏林不僅是德國的政治中心，也是歐洲最具動力的經濟區之一，眾多新建立的公司使此處成為一個強勁的商業城市。人力資源、科研環境等各方面，都令柏林擁有提升商業前景的優質條件。柏林經濟結構多元化，包括傳統工業、實力雄厚的中等規模服務業，以及具創新力的高新科技公司。此外柏林還是創意產業和媒體產業重地。

許多世界500強公司把業務拓展到柏林，甚至把全球總部遷到柏林，因為此處有來自全世界的年輕高素質勞動力。柏林的就業率與國民生產總值不斷提高，家庭每月收入也在上升。柏林也是一個年輕有活力的城市，當中40%居民的年齡小於35歲。這個城市特別受25至30歲間的年輕人歡迎，這個年齡層的居民增長率最高。

住宅價格平均每年升幅達8％

柏林的房地產市場目前處於供不應求的狀態。與2019及2020對比，公寓供應持續短缺，供應緊張的區域包括費德李希海恩-克羅茨伯格（Friedrichshain-Kreuzberg）、奈恩克恩（ Neukölln）、特姆普魯霍夫-遜尼伯格（Tempelhof-Schöneberg），以及夏洛滕伯格-魏瑪斯多夫（Charlottenburg-Wilmersdorf）。供應短缺導致過去幾年內，住宅價格平均每年上升8.3%以上。由於租金限制政策，愈來愈多業主寧願賣樓而不是出租，令可供出租的公寓會減少。

Empirica和CBRE的研究顯示，供需失衡為柏林樓市帶來上升動力。爆發新冠疫情之前，海外投資者在德國法蘭克福置業沒有任何限制，而擁有德國居留許可的海外投資者可以在德國申請貸款。此外，對中國投資者來說，海外房產的另一大吸引力是永久產權。在德國，居住用地的產權是永久的，即業主對土地及土地上的一切不動產擁有永久所有權。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，隨着美元升勢開始失去動能，歐元兌美元企穩在1.2水平上方。另外，市場繼續憧憬疫苗接種進度加快，將支持歐洲多國解封。再者，繼加拿大央行釋放「鷹派」信息後，市場期待歐央行將於第三季開始減慢買債速度。短期內，鑑於歐美實際息差收窄，歐元兌美元或仍存在進一步上升的空間，下一個關鍵水平為1.21。歐元上升對持有歐洲資產的投資者實屬正面消息。

分析：柏林樓價升幅雖放緩 升勢未完

德意志銀行發表的《2021年德國房地產市場展望》報告，認為樓價上升周期至少持續到2024年。造成這種情况的原因有二：第一是新單位供應缺乏，近年落成量幾乎停滯；其次是信貸周期擴張，2019年上半年美國30年債息由3.4厘高位急跌至2厘左右，或引發樓價增長。柏林去年樓價增長比2019年更加溫和，只增長6.7% ，比2019年的近10%有所放緩。但目前柏林每平方米的平均價格已接近5000美元，而且專家預測，上升周期還沒有結束。

成交量方面，英國CBRE諮詢公司的統計顯示，2019年各地資本對歐洲各國房地產投資總額再創歷史新高，投資整體增長達到2%。其中德國連續兩年榮登榜首，是歐洲房地產投資資金的第一流入地，金額達840億歐元，是歐洲平均的4倍。根據德國房地產協會IVD的統計數據，2019年全德國房地產成交金額中，近40%來自柏林。

龍彩霞

[龍彩霞 海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

廣東道「踢走」羅素街 亞太舖租最貴 戴德梁行：業權集中且提供彈性優惠吸引品牌
廣東道「踢走」羅素街 亞太舖租最貴 戴德梁行：業權集中且提供彈性優惠吸引品牌
盛滙1660萬沽上水舖 反修例入市 兩年賺322萬
盛滙1660萬沽上水舖 反修例入市 兩年賺322萬
瓏珀山實呎2萬 與大圍站上蓋相若
瓏珀山實呎2萬 與大圍站上蓋相若
山東街ONE SOHO最快周末開示位
山東街ONE SOHO最快周末開示位
東涌農地7392萬易手 19年最少升15倍
東涌農地7392萬易手 19年最少升15倍
3上市公司高層捲「微信女」案被捕 涉盜1900萬公款 細價股恒益遭警搜查
3上市公司高層捲「微信女」案被捕 涉盜1900萬公款 細價股恒益遭警搜查
指資金被挪用 內地富豪告新鴻基券行
指資金被挪用 內地富豪告新鴻基券行
IDS Forex釘牌 前CEO終身禁足業界
IDS Forex釘牌 前CEO終身禁足業界
中海油首季油氣銷售收入升21%
中海油首季油氣銷售收入升21%
金沙中國上季淨虧損擴大 EBITDA勝預期
金沙中國上季淨虧損擴大 EBITDA勝預期
平保首季淨利潤增4.5% 華夏幸福陷財困 需為投資撥備182億人幣
平保首季淨利潤增4.5% 華夏幸福陷財困 需為投資撥備182億人幣
內地上月進口晶片2785億元創新高
內地上月進口晶片2785億元創新高
東莞農商行傳第3季港上市籌78億
東莞農商行傳第3季港上市籌78億
餘額寶資產淨額 縮水18%至9724億人幣
餘額寶資產淨額 縮水18%至9724億人幣
國泰關停加拿大機師基地
國泰關停加拿大機師基地
電子煙思摩爾 首季經調整純利大升2.88倍
電子煙思摩爾 首季經調整純利大升2.88倍
光大永年擬投資成都乙級寫字樓
光大永年擬投資成都乙級寫字樓
又一城去年度零售額跌23%
又一城去年度零售額跌23%
瑞​​信首季大賺變蝕21億 Archegos事件拖累 需發153億票據集資
瑞​​信首季大賺變蝕21億 Archegos事件拖累 需發153億票據集資
美首申失業救濟降至54.7萬 勝預期
美首申失業救濟降至54.7萬 勝預期
軟銀去年賺3232億 破日本企業紀錄
軟銀去年賺3232億 破日本企業紀錄
張兆聰：基本因素佳 安踏配股可低吸
張兆聰：基本因素佳 安踏配股可低吸
葉創成：各有利好因素 續看好領展同仁堂微創
葉創成：各有利好因素 續看好領展同仁堂微創
技術取勝：中國聯通50天線阻力不輕
技術取勝：中國聯通50天線阻力不輕
盧駿匡：小心五窮月 宜戒急用忍
盧駿匡：小心五窮月 宜戒急用忍
恒大商業新聞獎 明報奪兩殊榮
恒大商業新聞獎 明報奪兩殊榮
澳博何超鳳「疫市」加薪 人工超越四太
澳博何超鳳「疫市」加薪 人工超越四太
劉思明：疫情利電子支付 百富環球可憧憬
劉思明：疫情利電子支付 百富環球可憧憬
周顯：加密貨幣只能是「儲備」
周顯：加密貨幣只能是「儲備」
譚新強：電影《十二夜》金句：為何放假一定要去旅行？
譚新強：電影《十二夜》金句：為何放假一定要去旅行？
湯文亮：找共同朋友見證 可避免借錢畀人
湯文亮：找共同朋友見證 可避免借錢畀人
盧楚仁：歐日無退市條件 日圓歐元有隱憂
盧楚仁：歐日無退市條件 日圓歐元有隱憂