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恒大商業新聞獎 明報奪兩殊榮

【明報專訊】香港恒生大學舉辦的第五屆「恒大商業新聞獎」噚日公布得獎名單，本報奪得兩個獎項，分別係經濟版記者馬迪帆，以多篇報道包括〈實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 自稱券商代表微信教違規〉等奪得年度新晉商業新聞記者獎，仲有地產版記者甘潔瑩同林尚民，以〈中環近2萬呎舖變身快閃店〉報道獲得最佳房地產新聞報道獎（文字組）銀獎。

〈實測重複認購諾誠〉報道喺上年3月23日刊出，當時香港新股市場氣氛熾熱，報道揭露存在多年嘅重複認購漏洞一直未有堵塞，對守規距嘅投資者造成不公。報道刊出後引來極大迴響，港交所（0388）翌年終出手，打擊日益氾濫嘅重複認購申請。評審之一嘅關則輝話，本報記者馬迪帆「發掘具公眾利益題材如新股重複認購，輔以實測印證，深入淺出，報道具影響力」。

至於〈中環近2萬呎舖變身快閃店〉報道喺上年12月14日刊登，內容關於被視為奢侈品牌集中地嘅零售核心區中環，喺疫情打擊下，多個巨舖丟吉，有巨舖業主變陣，以「低底租、高分成」形式出租，並與租客聯手打造快閃店，推出唔同主題出售特色產品或協助品牌散貨，喺疫情下盡吸中環人流。作為評審之一嘅香港地產代理商總會施明如就話，有關報道貼市，道出疫下商舖租務所受嘅嚴重衝擊。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

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