葉創成：各有利好因素 續看好領展同仁堂微創

當中，領展與投資界日前舉行線上會議時透露，目前旗下零售物業出租率高企97.1%水平，租戶銷售亦正在恢復，有望在本財年恢復加租。筆者對領展零售業務的強大韌性不感意外，在此亦分享與筆者一樣屬領展長期股東的恒生大學商學院副院長梁劍平精辟分析。

根據梁劍平教授的分析，領展不少商場位於公屋，而公屋住戶在政府巨額津貼下普遍每月僅需要交租少於3000元，對比私樓住戶節省不少住房開支；換言之，即使公屋住戶普遍收入不算高，但可支配收入（Disposable Income）卻不低，實質消費力強勁，而且他們在疫情下不便遠行，會在住所附近領展商場吃喝、購物消費，支持領展租戶生意向好，亦為領展商場租金帶來支持。

同仁堂國藥料受惠「來港易」

至於同仁堂國藥，正如上月19日分析，筆者對同仁堂百年品牌及本港製藥品質有信心；隨着本港疫情近日改善，特首林鄭月娥指下月擬推出供內地非香港居民豁免檢疫來港的「來港易」計劃，若最終能夠成事，筆者預計內地訪港旅客將回升，並成為同仁堂國藥本港分店消費的生力軍，有關業務亦可望重拾盈利增長動力。

微創附屬心脈醫療首季業績強勁

微創醫療則於本周二收市後公布，其持有46.34%股權、上海科創板上市的心脈醫療（滬：688016）首季營業額按年升近倍至1.97億元人民幣、盈利勁升70.96%至1.01億元人民幣，帶挈周三微創及心脈醫療股價均顯著向好。

正如筆者本月9日在本欄指出，微創去年受累疫情及其他事件、營業額按年倒退18.2%至6.48億美元及虧損1.91億美元後，券商料微創今年否極泰來，例如營業額回升逾三成至8.55億美元，現時筆者希望是次心脈醫療首季業績報喜是好開始。

[葉創成 創富倉]