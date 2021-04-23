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軟銀去年賺3232億 破日本企業紀錄

【明報專訊】日本軟銀集團（SoftBank Group）的投資業務大豐收。《日本經濟新聞》報道，在截至2021年3月止的2020財年，軟銀可望錄得4.5萬億日圓（約3232億港元）的利潤，是日本企業歷來之冠，逆轉了對上一個財年軟銀錄得的嚴重虧損。在截至2020年3月止的2019財年，軟銀集團錄得9615億日圓（約690億港元）虧損，目前業績明顯復蘇。

隨着環球股市向上，軟銀集團的多個投資對象紛紛上市，帳面收益大幅推高財報上的收益。例如軟銀作為股東的韓國電商Coupang於3月上市，最近市值達到730億美元。不過軟銀仍面臨一些隱憂，例如旗下半導體設計公司ARM，可能被英國阻止出售。

另外，《金融時報》引述消息人士稱，蘋果準備在下周一正式推出iOS 14.5作業系統，並在實施新的私隱政策之際，擴大廣告業務。蘋果目前在App Store商店的搜尋廣告，供軟件開發商付費購買搜尋結果的置頂位置，例如在App Store搜尋Twitter，置頂的搜尋結果會是TikTok。消息稱，蘋果現計劃將App Store搜尋頁面，增設第二個廣告位置，預計新措施在月底推出。此外，蘋果也計劃讓廣告商在整個App Store頁面推銷自家軟件。

蘋果傳推iOS 14.5作業系統

根據蘋果的新私隱政策，iOS平台的所有軟件，都必須徵求用戶同意才可追蹤其網上活動，料將衝擊facebook（fb）等廣告業務。彭博社引述消息人士稱，蘋果正研究為旗下即時通訊軟件iMessage增添更多社交功能，以提升其與fb旗下WhatsApp的競爭力，預示蘋果與fb的緊張關係加劇。

（綜合報道）

[國際金融]

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