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美首申失業救濟降至54.7萬 勝預期

【明報專訊】美國就業市場持續改善，在截至4月17日當周，首次申領失業救濟人數降至54.7萬，按周減少3.9萬，好過分析師預期的61.7萬。這是去年3月美國疫情惡化以來，最低的首次申領失業救濟人數，也是連續兩周申領人數低於70萬。雖然美國經濟數據持續改善，但道指在周三急升後，早段回落逾百點。金價由兩個月高位回落，現貨金昨晚微跌0.5%至每盎司1783美元左右。

道指早段跌百點

美國航空首季虧損12.5億美元（約98億港元），不過有迹象顯示旅客需求回升，股價早段僅輕微下滑。受惠於咖啡、乳製品及寵物食品需求強勁，包裝食品巨擘雀巢（Nestle）上季內部收入按年增長7.7%，創10年來最大季度升幅，昨股價升近3%。

歐洲央行昨重申，保持當前寬鬆貨幣政策不變，主要利率將保持在當前或更低水平，直至通脹前景穩步邁向接近2%的目標。該央行重申，直到明年3月底，又或疫情結束，「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的規模將維持不變，總規模仍為1.85萬億歐元。

歐央行重申 保持寬鬆貨幣不變

歐央行強調，當前季度的買債速度，將較今年初顯著加快，並按市場狀况靈活調整。市場人士關注，歐洲央行會否在下次的6月會議調整政策。歐洲央行行長拉加德稱，尚未討論逐步退出緊急買債計劃，考慮「收水」言之尚早。她說，經濟數據顯示，歐元區經濟活動可能在第一季再次收縮，但第二季可望恢復增長，不過整體前景仍充滿不確定性。

（綜合報道）

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