瑞信表示，上季虧損反映Archegos爆煲而要巨額減值，抵消財富管理和投資銀行業務的積極表現。這次爆倉事件已令瑞信在首季減值44億瑞郎（約373億港元）。若Archegos沒有出事，瑞信預期首季調整後淨收入可達74億瑞郎（約627.5億港元），按年增長35%。

原可賺627億 10年最好季度

Archegos導致的巨額損失，令瑞信的普通股權一級資本比率（CET1）降至12.2％，低於2020年底的12.9％。戈特斯坦稱，瑞信在Archegos事件所蒙受的損失是不可接受的，必須在管理方面引入改革，現正審視相關業務的風險管理系統，並減少相關業務的投資。在Archegos爆倉前，瑞信已因捲入金融初創企業Greensill的不透明融資業務而蒙受損失。

戈特斯坦透露，在Greensill和Archegos相繼爆煲後，他沒有向董事會請辭，因為當前需要解決問題，採取補救措施，提升瑞信的發展水平。他說，接連因兩家公司爆煲而蒙受損失，令瑞信過了一個艱難的季度，但與此同時，首季的業績證明瑞信的策略正確。他否認瑞信存在承擔過多風險的文化。

CEO：沒請辭因要解決當前問題

不過《華爾街日報》引述知情人士稱，Archegos在3月爆倉前對一系列股票的押注不斷膨脹，但瑞信未充分落實內部監控系統，以實時追蹤Archegos的持倉狀况。消息稱，瑞信與Archegos相關的投資敞口一度超過200億美元，但瑞信高層在Archegos被強制平倉前幾天，才得知該行對該基金的具體敞口。

瑞信現已沽出與Archegos相關的97%持倉。《華爾街日報》引述知情人士稱，網貸公司LendingClub、串流媒體服務商fuboTV的高層也不確定，其股票早前的波動，是否與投行拋售Archegos相關股票有關。

瑞士金融市場監管局（FINMA）表示，受Archegos爆倉事件影響，將調查瑞信的「風險管理可能存在的缺陷」，並任命外部人員調查，將要求瑞信採取「各種降低風險的措施」。對於Greensill爆煲，FINMA表示，上月已就事件對瑞信展開「執法程序」。

瑞士金融監管局將查瑞信

FINMA表示，針對金融機構的此類「執法程序」通常需時數月，具體取決於事件的複雜。FINMA雖無權向金融機構罰款，但可命令金融機構作出改革，並為其營運設限。彭博引述知情人士稱，美國證交會（SEC）正考慮提高對Archegos此類家族基金公司的信息披露要求，例如申報文件應否包括衍生品。除瑞信以外，部分投行也在Archegos事件蒙受損失，例如摩根士丹利損失9.11億美元，野村則損失20億美元。

（綜合報道）

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