餘額寶資產淨額 縮水18%至9724億人幣

去年同期達1.19萬億元

負責管理餘額寶的天弘基金表示，餘額寶規模下降的變動比例在正常範圍之內，不會對基金運作產生影響。根據Wind經濟數據庫，餘額寶在2014年至2020年底，單季平均變幅約15.9%，而單季變幅超過20%的有5季。

螞蟻集團自去年上市觸礁後，其金融業務活動一直受中央關注，人行今年1月再度出招，對支付業務提出一系列監管新規，包括涉壟斷的機構可能要把業務分拆。

此外，螞蟻於上周一（12日）第三度遭人行等金融部門聯合約談，並就去年底提出的五大整改要求上，再點出更具體和強硬的要求，包括「斷開支付寶與其他金融產品的不當連接」及「壓降餘額寶餘額」。

分析：或與A股升市有關

不過有業內人士分析，是次餘額寶資產大縮水或跟A股去年升市有關，因應中國藍籌股指數在2月中旬觸及紀錄高位，削弱貨幣市場基金的吸引力，促使更多散戶投資者將資金從餘額寶轉到股市。