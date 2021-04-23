東莞農商行傳第3季港上市籌78億

初步招股文件顯示，該行去年股東應佔淨利潤48.57億元（人民幣，下同），按年下跌1.6%，營業收入按年升2.13%至120.47億元，期內不良貸款率為0.82%，較2019年下跌0.11個百分點，淨利息收益率為2.16厘。截至去年12月底，該行總資產為548.4億元，共有506個網點。該行預計，集資所得資金將用作補充資本金，以支持業務持續增長。

另外，標榜大部分業務集中於大灣區的內房股方直發展，近日遞交上市申請。去年純利按年上升20.65%至2.89億元，收入則按年下跌10.95%至31.51億元，毛利率38%，按年下跌3.9個百分點。

大灣區內房方直 遞上市申請

截至去年12月底，集團共有43個項目覆蓋廣東省11個城市，由現有物業開發項目收取的預售所得款項為31.37億元。截至今年1月底，集團土儲總建築面積約430萬平方米，開發中的物業開發項目約160萬平方米。

另外，集團亦從事商業物業投資，至今年1月底，投資中的14個物業開發項目的總建築面積25.4萬平方米，去年收入為3217.8萬元，佔總收入1%。方直預計，部分集資所得資金將用於支付近期收購或預期將於未來收購的三幅地皮；部分用於償還現有銀行及信託融資貸，以及一般業務運營。

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