內地上月進口晶片2785億元創新高

《第一財經》：行業出現「恐慌性備貨」

報道提及，晶片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等部分環節蔓延至全產業鏈，涉及汽車、手機、筆記本等多個消費領域。因地緣政治因素，引致愈來愈多半導體廠商正尋求供應安全而爭相備貨。報道引述業界人士表示，以一些特殊的微控制單元（MCU）價格，由去年每個8美元，狂飈至目前的50美元，是去年的價格的7.33倍，通用MCU則普遍漲價達8到10倍。業界人士又稱，儘管商家不問價的情况下搶貨和持續落訂單，但亦無法確保所需數量。

報道引述內地的realme手機品牌的晶片備貨量，由以往的七至八個月備貨量上調至一年。報道又引述市場統計，截至上月29日晶片短缺已致全球汽車市場累計減產115.7萬輛，預計今年全球汽車市場將因此減產超200萬輛。

晶片短缺 全球車市今年減產200萬輛

根據海關總署公布，今年第一季數據，中國積體電路進口總量達到1556億個半導體單元，按年增長33.6%，價值936億美元。相比之下，去年同期和2019年同期的晶片進口總量分別為1161億個單位和876億個單位。