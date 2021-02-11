經濟

平保首季淨利潤增4.5% 華夏幸福陷財困 需為投資撥備182億人幣

【明報專訊】平安保險（2318）昨日公布今年3月底止首季度業績，期內雖然保費收入稍跌，但是壽險及健康險，以至產險業務的營運利潤錄得增長，壽險及健康險的新業務價值則達189.8億元（人民幣，下同），按年增長15.4%，優於市場預期。同時，其投資收益按年大增3.53倍至148.17億元，大幅抵消為華夏幸福相關投資資產進行減值計提及估值調整的182億元撥備。整體首季淨利潤最終按年增長4.5%，達272.23億元。

明報記者 陳偉燊

平保昨日股價全日收報86.2元，跌0.95%，見過去3個月低位。在平保公布業績前，個別證券行如野村估計，平保今年首季壽險業務的新業務價值按年增長15%，則與今次平保公布的壽險及健康險新業務價值增幅一致。平保最新公布的新業務價值率為31.4%，則按年減少2個百分點。

新業務價值按年增長15%

季內平保的毛承保保費按年跌5.43%，只有2439.91億元。當中壽險及健康險淨利潤貢獻雖然只有125.84億元，按年減少13.93%；但是營運利潤同比穩定增長4.2%至255.8億元。產險業務方面，綜合成本率為95.2%，同比下降1.3個百分點；淨利潤及營運利潤俱為51.19億元，按年增長15.21%。

銀行利潤按年增18.5%

至於銀行業務方面，首季的淨利潤及營運利潤均為101.32億元，按年增長18.5%。旗下平安銀行不良貸款率1.1%，較年初下降0.08個百分點；撥備覆蓋率達245.16%，較年初上升43.76個百分點。信用及其他資產減值損失達166.97億元，按年增長4.8%。

科技業務的首季淨利潤及營運利潤則分別為37.05億元及27.38億元，按年增長1.41倍及78.3%。其在季內亦對華夏幸福相關投資資產，進行減值計提及估值調整金額達182億元，對稅後股東的淨利潤影響及營運利潤分別為100億元及29億元，

科技業務淨利潤按年增1.41倍

不過，整體投資收益按年大增3.53倍至148.17億元，則有助大幅抵消減值計提的影響。整個投資組合規模達3.78萬億元，較年初增長1.1%。

至於首季度的保險資金投資組合年化淨投資收益率則為3.5%，淨投資收益達368.2億元，按年增長15.1%。

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