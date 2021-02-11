經濟

金沙中國上季淨虧損擴大 EBITDA勝預期

【明報專訊】拉斯維加斯金沙集團公布今年3月底止首季業績，旗下金沙中國（1928）季內淨收益總額按年跌4.6%至7.71億美元，淨虧損按年增力，由去年同期的1.66億美元增至2.13億美元，擴大逾四成；經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）則按年增長49.25%至1億美元，超過市場預期。不過，該公司股價昨日僅升0.14%，收報37.15元，為六大牌主中，升幅最小。

金沙中國旗下倫敦人自2月上旬正式開業，初步財務數據顯示，季內除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為2300萬美元。該集團其他項目巴黎人及澳門金沙，均錄得LBITDA，但是比倫敦人為少。旗艦項目威尼斯人經調整EBITDA則按年增67.35%至8200萬美元；位於巴黎人及威尼斯人中間位置的百利宮，EBITDA升1.5倍至7000萬美元。

高盛指出，金沙的EBITDA超過市場及該行預期，主要受惠於貴賓博彩業務贏率高達4.66%，比去年第四季的1.72%為高。瑞信則認為金沙首季表現符合預期，但是其仍然對行業前景持審慎態度，認為賭業復蘇之路不平坦。

套現後或增持金沙中國

拉斯維加斯首席營運官Patrick Dumont在分析員會議透露，出售拉斯維加斯物業套現後，有可能增持金沙中國股份。

另集團主席Robert Goldstein則稱，金沙中國的高端中場及貴賓博彩，回復至疫情前的50%及20%水平。

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