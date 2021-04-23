中海油首季油氣銷售收入升21%

指油價60至65美元可接受

期內，中海油亦獲得兩個新發現，並有18口評價井獲得成功。其中，在中國海域成功評價墾利10-2和文昌9-7含油氣構造。墾利10-2有望成為大中型規模油田，預示渤海淺層岩性油氣藏勘探前景廣闊；文昌9-7有望成為中型規模油田。

首席財務官謝尉志於電話會議上表示，首季經營理想，一方面是油價大幅上升，另一方面淨產量亦有所增加，第三是期內盈利較好的優質油氣資產產量上升，令貢獻盈利增加的同時，盈利較弱的資產產量下降，減少對盈利的負面影響所致。

至於油價走勢，謝尉志重申，對油價前景維持3月時的審慎樂觀預測，繼續認為油價處於60美元至65美元一桶，是供求各方也能接受的價格水平。

謝尉志又指，為配合中央於2030年達至碳頂峰的要求，中海油已制定能源轉型計劃，希望於2025年將天然氣產量佔總產量比例，由目前約19%提升到至少30%的水平，因此會加大國內渤海及南海領域的勘探，並於海外市場積極尋找天然氣項目的投資及併購機會。

冀2025年天然氣產量佔30%

此外，對於表現較弱的加拿大油砂和美國頁岩油資產，謝尉志說現時項目尚有盈利，只是賺錢能力不強，作為集團長期資產，也是集團帳面上一個重要資產，目前首要是希望將開採成本下降。至於會否因項目效益不高而考慮出售，謝尉志表示也不會排除出售或任何其他選項，但原則是要追求經濟效益。