IDS Forex釘牌 前CEO終身禁足業界

韓資股東詐騙罪成 犯案期內注資IDS Forex

證監於2017年6月接獲IDS Forex當時的多名負責人員告知，IDS Forex的唯一股東Kim Sunghun於2016年9月在韓國被捕，翌年2月在當地被裁定非法集資和欺詐罪名成立。欺詐計劃涉及Kim在2011至2016年期間，招攬投資者投資於他所聲稱的海外業務。證監會發現Kim是IDS Forex高級人員，以主席身分受聘，在2015至2016年向IDS Forex注資共1.92億元，而鄭禹滿和Ki Bonggan直接向Kim匯報業務運作，並執行投資決定。Kim在韓國被拘捕及定罪，令IDS Forex獲發牌資格受質疑，而欺詐計劃與Kim向IDS Forex注資時間上的關連，以及IDS Forex在Kim被拘捕及定罪後，沒有於訂明時限內通知證監會，均加深證監對其適當人選資格關注。

證監又指，證據顯示鄭禹滿和Ki Bonggan在Kim被拘捕及定罪後不久便獲悉該等事件，但Ki Bonggan直至證監會於2017年6月視察時才匯報此事，鄭禹滿則一直保持沉默，認為他們在這方面的缺失顯示IDS Forex及其前高層缺乏誠信。