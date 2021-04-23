指資金被挪用 內地富豪告新鴻基券行

稱新鴻基經紀推薦開戶

據入稟狀透露，趙序宏目前已71歲，他在2014年在當時剛轉工至新鴻基擔任經紀的劉家豪推薦下開戶，並委託劉家豪協助進行投資買賣，而他則主要以電話或微信發出買賣指示；開戶後不久，劉家豪建議趙序宏開設一個Gmail電郵帳戶，稱日後趙移居香港後會更方便；最終帳戶開設後，只有劉家豪一人在使用，趙則從未使用。

直至2018年底，趙序宏要求劉家豪由他在新鴻基的帳戶，轉帳5900萬元至他旗下另一瑞銀戶口卻遭勸止，至2019年1月，劉家豪向趙序宏表示，公司可向他提供年息3.94厘的3個月定期存款，賺取約58.11萬元利息，趙同意並取消轉帳要求。

指經紀偽造交易指示 招致巨虧

不過，到2019年5月，趙再度要求將5900萬元存款連同利息轉往另一銀行戶口，劉家豪才和盤托出，指他曾多次透過趙的電郵戶口偽造買賣指示，以及偽造帳戶月結單瞞騙趙序宏，並錄得巨額虧損。以2019年1月月結單為例，雖然帳戶表面上組合淨結餘為7252萬元，但實際只餘下約2041萬元。入稟狀指帳戶至少錄5020萬元虧損，主要炒賣吉利（0175）、東岳（0189）及眾安（6060）。